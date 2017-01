Trump anunciará candidato a Corte Suprema el próximo jueves

En su cuenta oficial de Twitter, el presidente Donald Trump anunció que el candidato para ocupar el noveno puesto de la Corte Suprema de Estados Unidos será comunicado el jueves de la semana que viene.

La decisión de Trump es crucial, ya que puede definir asuntos legales estadounidenses durante décadas en cuestiones de gran calado, como el aborto.

“Haré mi elección para la Corte Suprema el jueves de la semana que viene. ¡Gracias!“, tuiteó el mandatario.

I will be making my Supreme Court pick on Thursday of next week.Thank you!

