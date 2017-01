FOTOS. Advierten sobre peligroso desafío viral que provoca serias quemaduras

En redes sociales, un nuevo y peligroso reto ha ganado popularidad. Se trata del “Salt and Ice Challenge” (“Desafío de la Sal y el Hielo“, en español), el cual consiste en juntar estos dos elementos sobre la piel para provocar una reacción química que reduce la temperatura del hielo hasta los –17°C.

Las personas que participan del reto deben aguantar la mayor cantidad posible de tiempo y su único premio es compartir fotografías de las quemaduras en la web.

De acuerdo con una nota publicada por el sitio Infobae, el efecto químico puede provocar quemaduras de tercer grado, similares a las del congelamiento, las cuales pueden afectar seriamente los tejidos y nervios y causar daño permanente.

did the salt and ice Challenge so dumb of me #SaltandiceChallenge pic.twitter.com/bBJOZHiAAu

La Sociedad Británica para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, citada por Infobae, advirtió sobre los peligros del desafío e instó a los padres y maestros a hablar con los menores para evitar que se siga practicando.

Sin embargo, y pese a que apareció por primera vez en las redes hace más de dos años, el challenge ha vuelto a cobrar popularidad y siguen apareciendo fotografías y videos de personas (especialmente menores de edad) que intentan realizar la prueba, sin darse cuenta de los graves daños que pueden causarle a su cuerpo.

Middle school us got in so much trouble for this but I feel like it needs to be on the Internet #SaltandIceChallenge pic.twitter.com/pYzTbFidMD

