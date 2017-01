Donald Trump dice que investigará presunto fraude electoral

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump anunció este miércoles que solicitará una investigación sobre un presunto fraude en las elecciones de noviembre.

“Voy a solicitar una gran investigación sobre fraude electoral, incluyendo a quienes estaban registrados para votar en dos estados, aquellos que son ilegales e incluso aquellos registrados que están muertos (algunos desde hace mucho tiempo). Según los resultados, reforzaremos los procedimientos de votación“, escribió en la red social.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

even, those registered to vote who are dead (and many for a long time). Depending on results, we will strengthen up voting procedures! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

I will be making my Supreme Court pick on Thursday of next week.Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

El pasado 8 noviembre, Trump obtuvo unos 2,9 millones de sufragios menos que su contrincante, Hillary Clinton, en el voto popular. Sin embargo, resultó vencedor en los estados más importantes para el colegio electoral.

No existen pruebas públicas de votos ilegales masivos en la elección, y Trump y la Casa Blanca aún no corroboraron las afirmaciones del presidente que, de confirmarse, supondrían un enorme escándalo político.

“Pienso que el presidente cree desde hace un tiempo (que hubo fraude) basándose en estudios e informaciones de los que dispone“, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, horas después de que Trump asegurara ante los líderes del Congreso, el martes, que hasta cinco millones de personas pudieron haber votado de forma irregular.

Spicer dijo que Trump había visto un estudio que sugería que un 14 % de las personas que votaron “no eran ciudadanos“.