VIDEO. El misterio de las "manos falsas" del guardaespaldas de Trump

La toma de posesión de Donald Trump dejó muchos momentos para destacar. Desde su caminata junto a Melania y su hijo Barron, hasta su polémico primer discurso, los primeros días del magnate en la Casa Blanca siguen dando de qué hablar.

Sin embargo, días después de su nombramiento, una persona le ha robado protagonismo al nuevo presidente de Estados Unidos.

Un misterioso detalle ocurrido durante el desfile del viernes captó la atención de miles de internautas: uno de los guardaespaldas de Trump, aparentemente, llevaba brazos falsos, o de goma, dentro de su traje.

¿La razón? Sus manos reales se esconderían bajo su abrigo, sosteniendo un arma lista para disparar en caso de alguna emergencia.

Esta afirmación ha generado un intenso debate en redes sociales, convirtiéndose en un verdadero fenómeno viral. Y es que, según diversos usuarios, las manos del agente de seguridad parecían estar “excesivamente rígidas” durante la caminata.

Incluso se subieron videos a YouTube tratando de probar el misterio de los “brazos falsos” del guardaespaldas.

Según expertos, el agente pudo haber llevado consigo un subfusil automático. Concretamente, un FN P90.

No obstante, El Mundo publicó el lunes una investigación de las imágenes en las que asegura que la teoría es falsa, y que en algún momento de las grabaciones se observa movimiento en las manos del guardaespaldas.

El Mundo recalca que las tomas fueron revisadas de forma exhaustiva y que simplemente podría tratarse de un efecto visual.

Aún así, muchos internautas no se muestran convencidos con esta explicación, y se basan en la enorme cantidad de tiempo que pasó el agente con las manos en la misma posición.

Trump no se ha pronunciado en sus redes sociales acerca del curioso detalle, el cual, aún siendo verdad, solo representaría una ingeniosa maniobra de su equipo para garantizar su seguridad.

