Trump revelará el miércoles restricciones migratorias, dice la prensa

El presidente Donald Trump firmará órdenes ejecutivas a partir del miércoles para restringir el ingreso de refugiados, de migrantes y el otorgamiento de visas, informaron medios estadounidenses.

Se espera que Trump hable el miércoles a los empleados del Departamento de Seguridad Interior, que tiene a cargo la inmigración, y firme órdenes sobre refugiados y seguridad nacional, según The Washington Post y CNN.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017