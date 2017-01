Trump pide al director del FBI que continúe en su cargo

El diario The New York Times informó que el presidente Donald Trump pidió a James Comey, muy criticado durante la campaña presidencial en Estados Unidos, que continúe en su cargo como director del FBI.

Republicanos y demócratas denunciaron durante la campaña electoral las declaraciones de Comey en relación con los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Las relaciones entre la Casa Blanca y el FBI son aún más sensibles desde que la policía federal investiga los vínculos establecidos por algunos próximos a Trump con responsables rusos.

Según The New York Times, que se apoya en fuentes anónimas, Trump explicó a Comey en enero, en su primer encuentro en la Torre Trump en Nueva York, que esperaba que siguiera en su puesto.

“El entorno de Trump indicó claramente a Comey que el presidente no quería que se fuese“. -The New York Times