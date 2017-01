Trump inicia su presidencia con ataques a la prensa y a las marchas

Recién llegado a la Casa Blanca, Donald Trump encendió un intenso debate sobre su apoyo popular, incluso antes de empezar a tomar las primeras medidas como presidente de Estados Unidos.

Un día después de que millones de personas salieran a las calles de las ciudades estadounidenses y del mundo en protesta contra el nuevo mandatario, Trump acudió Twitter para burlarse de quienes se sumaron a estas manifestaciones sorpresivamente masivas.

“¡Miré las protestas de ayer pero tengo la impresión de que recién tuvimos una elección! ¿Por qué estas personas no votaron?“, preguntó el presidente, acusando a los actores, directores, artistas y cantantes que se subieron al escenario en Washington para hablar en contra del presidente de “hacer mucho daño a su causa“.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017