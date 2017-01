PublinewsEnEEUU: Decenas de personas se unieron a la "Marcha de las Mujeres" en Filadelfia

Muchas personas acudieron al llamado de la Marcha de las Mujeres a la que se convocó para este sábado, 21 de enero, con la finalidad de defender los derechos de las féminas, pero particularmente ahora que el magnate Donald Trump recién asumió como presidente 45 de los Estados Unidos.

Esta marcha inició de manera modesta con un evento en Facebook e inicialmente la convocatoria sugería concentrarse en Washington pero, evidentemente, en Filadelfia así como otros estados del país norteamericano, y hasta lugares como Argentina, ha tenido mucho eco esta participación masiva de mujeres.

Los enviados especiales de Publinews, que previamente realizaron la cobertura de la toma de posesión de Trump, constataron a través de imágenes la concentración de personas, especialmente de mujeres, en varias calles de Filadelfia.

Los lugares cercanos al Museo de Arte de Filadelfia y hasta la mítica estatua de Rocky Balboa -personaje de la película del mismo nombre que inmortalizara Sylvester Stallone– se encontraron repletos de mujeres con carteles con consignas en contra del maltrato a las mujeres, algunos dirigidos directamente al presidente Trump, y otros que aún reprocharon su elección como mandatario estadounidense.

#WomensMarch Hasta en la estatua del legendario "Rocky" se colgó en cartel en rechazo al nuevo presidente de Estados Unidos. | @PublinewsGT pic.twitter.com/lMuhSVY1rf — Amilcar Avila (@AAvila_PN) January 21, 2017

Por supuesto, no solamente mujeres se encontraban manifestando su descontento y gritando consignas, ya que también adolescentes y varones acompañaron esta protesta. Tampoco importó el intenso frío, el cual no mermó la creatividad de los participantes que no dudaron en realizar sus mejores dibujos y leyendas para que les acompañasen a la convocatoria masiva.

Cobertura especial: Amilcar Avila y Fernando Ruiz.