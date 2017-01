El incómodo momento en que Melania Trump le dio un regalo a Michelle Obama, ¿qué había en la caja?

Durante la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los estados Unidos, muchas cosas llamaron la atención. Pero una de ella fue protagonizada por su esposa, Melania, quien le dio un regalo a Michelle Obama al arribar a la Casa Blanca.

La pareja presidencial saliente recibiría a la nueva en la residencia que ahora será su hogar por cuatro años.

La esposa del magnate saludó a Michelle y le entregó una caja celeste con una cinta blanca y una tarjeta. Algunos medios destacaron que era una envoltura de la reconocida marca de joyas exclusivas “Tifanny & Co”.

La primera dama saliente recibió el obsequio sorprendida y con una sonrisa. Era el momento de tomar la fotografía oficial y Michelle no sabía qué hacer con la caja, los televidentes pudieron percatarse de esto al ver el rostro de la señora Obama.

Rápidamente, su esposo se encargó de solucionar la situación tomando el regalo y entrando a la casa para que alguien de su personal lo guardara.

Hours later, people are still wondering: What's in the Tiffany box that Melania Trump gave to Michelle Obama? https://t.co/BkUwEgH9gM pic.twitter.com/kLvxdmr1K7

— New York Times Video (@nytvideo) January 20, 2017