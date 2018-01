PDH se prepara ante eventuales acciones en el Congreso para destituirlo

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y su equipo legal trabajan en la preparación de una estrategia ante posibles acciones que puedan darse en el Congreso de la República para intentar removerlo del cargo.

El magistrado de conciencia aseguró que desde ayer en la tarde-noche empezó a ver en las redes sociales rumores de la posible intencionalidad de presentar una moción privilegiada este jueves en el Congreso para tratar su remoción.

Aunque dijo que desde su punto de vista no ha incurrido en ninguna de las causales para que pueda ser cesado del cargo, aseguró que se debe seguir un proceso para demostrarlo y en cumplimiento a ello proceso tendría que correrse una audiencia.

“Ya estoy trabajando juntamente con mi equipo jurídico la estrategia legal correspondiente. No está de más recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares y estas tocan también a todas las entidades del Estado para que me permitan trabajar”, expresó.

Según Rodas, también ha escuchado “voces del Congreso”, algunas molestas y otros que lo han felicitado. “Hay de todo, pero como se deben ver los distintos escenarios esa es una posibilidad”, señaló.

“Confío en la madurez de la mayoría de diputados, en que esto únicamente vendría a alterar más la situación política del país”, dijo, pues a su criterio, sería un sinsentido que los parlamentarios actuaran de esa manera.

Causas para destituir al Procurador

La Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, en su artículo 12, establece las causas de revocatoria y cesación del cargo de PDH.

El Congreso de la República con el voto de las dos terceras partes del total de diputados, hará cesar en sus funciones al procurador y declarará vacante el cargo por cualquiera de las siguientes causas:

Incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la Constitución y esta Ley.

Participación material o intelectual comprobada, en actividades de política partidista.

Por renuncia.

Por muerte o incapacidad sobreviniente.

Ausencia inmotivada del territorio nacional por más de 30 días consecutivos.

Por incurrir en incompatibilidad conforme lo previsto por esta ley.

Por haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso.

Antejuicio

La organización Guatemala Inmortal planteó una solicitud de antejuicio esta semana en contra del procurador Jordán Rodas por supuestamente extralimitarse en sus funciones, esto debido a que fue él quien interpuso la acción en la Corte de Constitucionalidad (CC) que detuvo la expulsión del jefe de la CICIG, Iván Velásquez, en agosto pasado.

Rodas expuso que no ha sido notificado aún sobre el tema, pero que a través de los medios de comunicación se ha enterado de los señalamientos en su contra, los cuales aseguró “no tienen fundamento legal alguno”.

Explicó que la Ley de Amparo le da la facultad, cuando hay derechos difusos, de plantear las acciones de amparo que crea oportunas.

Señaló que en el caso específico de la que dejó sin efecto la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar “non grato” y expulsar del país al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) actuó por convicción y con fundamente legal, y si se diera una situación similar a esta lo volvería a hacer

“Mi conciencia está tranquila, todo lo que he actuado lo he hecho por el bien de Guatemala”, expresó al asegurar que es “una medalla” el antejuicio en su contra por evitar que se fuera Velásquez.