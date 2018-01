Reprograman audiencia del diputado Julio Juárez, sindicado de crimen contra periodistas

Este miércoles se inició la audiencia de primera declaración del diputado Julio Juárez, sindicado de ser el “autor intelectual” del crimen de dos periodistas. Sin embargo, esta fue reprogramada a petición de la defensa.

Para el viernes a las 9:00 horas agendó el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, la diligencia en la cual se definirá si Juárez será procesado o no.

El legislador de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) es señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber ordenado que se realizara un ataque armado contra el periodista Danilo Zapón López, con quien supuestamente tenía diferencias por temas políticos.

El comunicador fue atacado a balazos el 10 de marzo de 2015 cuando se encontraba en el parque de Mazatenango, Suchitepéquez. Como resultado de este hecho también falleció el periodista Federico Benjamín Salazar y resultó herido Marvin Túnchez Ayala.

La defensa de Juárez le pidió a Gálvez que le otorgara cinco días para revisar la acusación en contra de su patrocinado, y añadió que “necesita ir a ver la escena del crimen”, pero el juez no accedió y dijo que se continuaría este jueves con la audiencia.

La indagatoria se realizará mañana y “si el abogado no quiere participar se le va a asignar uno de la defensa pública”, expresó el togado.

Incluso el propio Juárez habló en el Juzgado para “suplicar” por más tiempo para revisar su expediente.

“Señor juez yo quisiera pedirle que nos pudiera dar un poquito más de plazo, usted sabe que mis abogados no están cien por ciento enterados del caso, ellos se acaban de apersonar, el abogado que llevaba el caso era otro, por lo consiguiente yo necesito explicarles a ellos en un tiempo prudente”, señaló.

“Yo le suplicaría al juez, y no es porque no quiera declarar, les quiero dejar claro al Ministerio Público y la CICIG que mi intención es declarar, especificar paso a paso todo lo que pasó. Desde este momento me declaro inocente”, añadió el legislador.