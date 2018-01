Analizan declaraciones de la Fiscal General en cuanto a una eventual reelección

Las declaraciones vertidas ayer por la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, con relación a que aún podría reflexionar acerca de postularse para buscar su reelección fueron analizadas hoy en el programa A Primera Hora.

Como invitados en cabina participaron Stuardo Ralón, abogado constitucionalista; y Alejandro Balsells, ex presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).

Los entrevistados coincidieron en que si en caso la funcionaria decidiera aspirar a ocupar el cargo en un nuevo período, no es una garantía que deba estar entre los seis, sino que debe haber un proceso según lo establece la ley.

En cuanto a quiénes deben integrar el listado de seis aspirantes que se le entregará al Presidente de la República para que designe al sucesor de Aldana, los expertos difirieron.

Ralón indicó que esa sexteta debe estar integrada por los mejores calificados; en tanto, Balsells aseguró que no es precisamente así, sino que se hace una votación y así se elige a los seis, no solo por las calificaciones.

Lee también: Elección de Fiscal General del MP “es crucial”, señala procurador de los Derechos Humano

Por aparte, Balsells expuso que a su criterio, cuatro años en esos cargos son poco, “porque Guatemala es un país que tiene muy poca madurez institucional”, lo cual significa que en el primer año los funcionarios aprenden a hacer el cargo y es a partir del segundo año cuando ya se estará viendo la labor.

¿Se va a postular Aldana?

Ayer, la fiscal Thelma Aldana se pronunció acerca de si aspirará o no para ocupar el cargo de Fiscal General por un período más y expresó: “Yo he manifestado reiterada y públicamente que hasta el día de hoy mi decisión ha sido de no postularme a la reelección; sin embargo, debo de reconocer que siempre hay oportunidad de reflexionar”.

Y, al ser consultado acerca de su opinión sobre lo dicho por Aldana, el expresidente del Cedecon dijo que “el anuncio de ayer era algo esperado”.

“Yo estoy casi seguro, y esperaría que se postulara, porque es bueno que existan reelecciones o por lo menos que existan propuestas de reelección en el sistema de justicia”, añadió.

Asimismo, Balsells consideró que Aldana sí se presentará a la reelección, aunque “ella sabe perfectamente que el presidente Jimmy Morales tiene proceso encima y preferirá elegir a alguien más por lo que ha pasado”.

Ralón coincidió en esa postura, pues a su criterio, al analizar sus declaraciones de ayer se vislumbra que sí optará por postularse “cuando pone en duda que hasta ayer su decisión era no participar, pero dice que reflexionará en está en etapa de análisis”.

Lee también: Diputados aprueban proceso para elección de fiscal general

Según él, podría ser el último día de que finalice la recepción de expedientes de parte de la postuladora, o pocos días antes de ello, cuando Aldana se presente.

Los expertos también se pronunciaron sobre el proceso de elección de fiscal general en sí, y dijeron que es necesario que exista fiscalización de parte de la ciudadanía y responsabilidad y transparencia de parte de los integrantes de la comisión de postulación.

Aseguraron que lo ideal sería que lleguen a manos del presidente los nombres de seis personas que reúnan las calidades morales y profesionales para ocupar el cargo, para que así pueda elegirse a una u otra, sabiendo que podrá actuar en ley y sin enfocarse en los intereses particulares o de sectores.