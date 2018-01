Tribunal otorga libertad condicional a Anabella de León

El Tribunal Décimo Tercero otorgó libertad condicional a la exdiputada y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, durante el debate del caso "Botín Registro de la Propiedad".

Asimismo, se fijó una fianza de Q300 mil para que la exfuncionaria pueda gozar del arresto domiciliario.

URGENTE. Tribunal, dividido, otorga libertad condicional a la exdiputada Anabella de León durante el debate del caso #BotínRegistroPropiedad.

Deberá pagar Q300 mil de fianza. También dejan la cárcel Samantha Mejía y Edwin García.

Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/gMVIQDH0iz — Kenneth Monzón (@KMonzon_PN) January 10, 2018

De León ha solicitado en varias ocasiones que se le autorice dejar la prisión, en donde permanece mientras se desarrolla el debate oral y público por un supuesto fraude en la institución que dirigió. El argumento que ha utilizado es que es de la "tercera edad"; sin embargo, el Tribunal había rechazado sus peticiones.

Fue hasta el pasado 19 de diciembre cuando los togados finalmente accedieron a la solicitud; sin embargo, la exregistradora no pudo dejar la cárcel porque el Ministerio Público (MP) interpuso un recurso de reposición.

Esa acción legal se inició a conocer ayer y en la audiencia la Fiscalía se opuso a la libertad condicional, pues indicó que De León “intimidó” a los testigos.

Pese a ello, hoy el Tribunal, aunque con una decisión dividida, dejó en firme la resolución que ya había expresado, por lo cual la sindicada saldrá de prisión, al igual que Samantha Mejía, quien hizo la misma petición en diciembre.

En tanto, a Edwin García, otro de los procesados que buscaba ser beneficiado con una medida sustitutiva, los jueces no se la otorgaron.

#NACIONALES Fiscalía se opone a la libertad condicional otorgada a Anabella de León. https://t.co/lMnk0Pku92 pic.twitter.com/lKjEwclXRX — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 9, 2018

Reacciones

De León se mostró emocionada al escuchar la resolución del Tribunal, incluso se le observó elevando una plegaria en la “megasala”.

Y, aunque no brindó mayores declaraciones a los medios de comunicación, indicó que quizá no sea hoy cuando cancele la fianza. “Vamos a ver”, dijo al ser consultada por los periodistas acerca de si contaba o no con el dinero para cancelar la caución.

La exdiputada Anabella de León, quien recupera su libertad de forma condicional, fue vista elevando una plegaria en la “megasala” del @OJGuatemala. pic.twitter.com/RKP9ChqsM8 — Kenneth Monzón (@KMonzon_PN) January 10, 2018

En tanto, Mejía indicó que le dará “gracias a Dios todos los días” por este beneficio.

De igual forma, agradeció el apoyo de su familia y aseguró que cree en la justicia guatemalteca y en el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP. “Ellos cumplen con su trabajo”, expresó.

#BotinRegistroPropiedad "Darle gracias a Dios todos los días", dijo Samanta Mejía quien fue beneficiada con medida sustitutiva. pic.twitter.com/feth6elUDH — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 10, 2018

Señalamientos

Según investigaciones del MP y la CICIG, durante la gestión de De León se autorizaron 16 plazas “fantasma” por las cuales el Registro General de la Propiedad habría desembolsado Q3 millones.

Asimismo, las pesquisas revelaron que supuestamente se pagaron de forma anómala Q300 mil por concepto de servicios y montajes de banquetes, eventos que en realidad nunca se llevaron a cabo.

En este caso también están procesados José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente.