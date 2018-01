Fuerzas de seguridad recuperan cientos de baterías para vehículo que fueron robadas

Un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) permitió recuperar un lote de 1 mil 010 baterías automotrices que habían sido robadas, el hallazgo se dio en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con la Fiscalía Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, por medio de una “investigación exhaustiva” los artículos se localizaron en menos de 24 horas.

El robo

Eran las 6:30 de la mañana del pasado lunes, cuando el piloto de un furgón transitaba por el kilómetro 112 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de la aldea Cocales, del municipio de Patulul, en Suchitepéquez.

En ese momento, cuatro hombres armados le interceptaron el paso y, bajo amenazas de muerte, lo obligaron a entregarles el vehículo que conducía.

Los asaltantes huyeron del lugar con la unidad y la carga que se transportaba en esta.

En seguimiento a la denuncia, de inmediato la PNC y el MP iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de lo robado.

PNC en menos de 24 hrs localizan y recuperan lote de acumuladores robadas En Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, agentes de la subestación localizaron un lote de acumuladores para diferentes vehículos y otros ilícitos durante allanamiento, luego de una denuncia de robo. pic.twitter.com/y2qvQvbH6C — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 9, 2018

Recuperadas

Ayer se realizó un allanamiento en un inmueble con el numeral 0-532, ubicado en la aldea El Carrizal, zona 0 de Santa Lucía Cotzumalguapa.

“En el patio de la vivienda fueron encontradas las baterías durante la inspección y registro”, señaló la Fiscalía.

En el lugar no había ninguna persona, pero los investigadores localizaron tres fotocopias de Documentos Personales de Identificación, dos tarjetas SIM y dos teléfonos celulares. Acerca del furgón robado no se detalló si ya fue localizado o no.

Por este caso no se han ejecutado capturas; sin embargo, las investigaciones se encuentran en desarrollo para dar con los responsables del robo.