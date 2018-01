¿Qué proponen los candidatos a presidir la junta directiva del Congreso?

Cuatro de los aspirantes a la Presidencia del Congreso de la República participaron este lunes en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en la cual se refirieron a los temas prioritarios que tendrían en su gestión si son electos.

La junta directiva debe elegirse “cada año al iniciar el período anual de sesiones, o dentro de los noventa días anteriores a la sesión convocada para tal efecto”, señala la ley orgánica del Organismo Legislativo.

Como invitados en cabina participaron hoy los diputados Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Boris España, del Movimiento Reformador (MR); y Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN). Mientras que por la vía telefónica se conversó con el actual presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, del partido Todos.

Tres de los parlamentarios coincidieron en que su prioridad es impulsar la aprobación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El único que se pronunció de forma distinta, aunque reconoció que ese tema es necesario para el país, fue España, quien se enfocó en la Ley de Competencia.

Chinchilla aseguró que busca su reelección porque tiene un compromiso con servir a la población.

“Yo he estado sirviendo al Congreso. Mi mayor motivación es seguir sirviendo, yo he propuesto en instancia de jefes de bloque que se aprueben leyes importantes”, señaló.

Entre esas iniciativas hizo referencia a la de Cometencia, a las enfocadas en la niñez, en el clima de negocios y apoyo al sector justicia.

De igual forma, resaltó que en su gestión ha habido avances en temas de transparencia, acceso a la información pública y suscripción de convenios con la sociedad civil. “Hemos aprobado colegiadamente 22 decretos a través del Congreso”, aseguró.

Y opinó que “un presidente se forja en momentos de crisis”, lo cual aseguró pudo demostrar personalmente al convocar a los diputados en septiembre para enmendar los decretos 14-2017 y 15-2017, relacionados con reformas al Código Penal, para que esto son nacieran a la vida jurídica.

Acerca de su principal prioridad, señaló que la verdadera reforma política es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que aún debe llevar un análisis y buscarse consensos para que el clamor popular se refleje en los cambios.

Chinchilla aseguró que apoyo el tema de los subdistritos y el voto uninominal, así como las reformas enfocadas en la transparencia en el manejo de fondos por parte de los partidos políticos.

A criterio del diputado España, la Ley de Competencia es prioridad, pues de más está hablar en el Congreso y discutir una inmensa cantidad de leyes e iniciativas, si el pueblo lo que necesita es mejorar su calidad de vida.

Según explicó, es necesario generar cambios, especialmente para la población del interior del país, pues aseguró que no se saldrá adelante con la inversión del Gobierno, por lo cual falta una ley para que se incremente la inversión extranjera.

Otros aspectos primordiales en los cuales enfocaría su gestión son recuperar la credibilidad del Congreso.

En ese sentido, explicó que se enfocará en dar a conocer a la población qué es una iniciativa y los pasos a seguir para su aprobación y que se convierta en ley. Además de por qué no se aprueban las leyes y cómo se alcanzan consensos.

Ello porque considera que la ciudadanía “despotrica” contra el Legislativo, ya que en un 80 por ciento no conoce el proceso de aprobación de leyes.

De igual forma, el legislador del MR resaltó la necesidad de fortalecer consensos y fortalecer liderazgos.

Manuel Conde aseguró que tiene experiencia política para dirigir el Congreso y que ha demostrado su capacidad y vocación trabajando desde una bancada pequeña, como lo es el PAN.

Asimismo, dijo que al Legislativo le hace falta un diálogo político, serio y responsable con las circunstancias del país, y que de ser electo para presidir ese Organismo se enfocaría en ello.

El diputado espera que la comisión permanente convoque para sesionar y que la elección de la nueva junta directiva se realice esta semana, pues si se espera para hacerlo hasta el 14 de enero, se pondría al Congreso en una “encrucijada”.

Conde aseguró que el tema prioritario de su gestión sería impulsar las reformas a la Ley Electoral. Es un tema que el parlamento debe aprobar pronto porque el país está a las puertas de un año electoral.

El parlamentario opinó que debe ser una ley que facilite la participación, que asegure el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, que permita procesos electorales transparentes, en condiciones bastante equilibradas en cuanto a manejo de comunicación de los partidos y que limite el exceso en financiamiento y que evite la llegada de dinero ilícito a los procesos electorales

Mientras tanto, Julio Ixcamey señaló que el Congreso debe enfocarse en crear leyes “que beneficien a todos” y no solo enfocadas en intereses particulares.

“Uno de los organismos más criticados por la población es el Legislativo, y con razón, porque este no ha sido transparente, no ha sabido fiscalizar, y porque la junta directiva, máxime la actual, no tiene la capacidad y la voluntad política de hacer bien las cosas”, opinó.