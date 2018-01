Las cinco promesas de campaña que recordó Jimmy Morales en actividad en Zacapa

El presidente Jimmy Morales visitó este viernes el departamento de Zacapa, en donde fueron inauguradas dos estaciones de la Policía Nacional Civil, específicamente en Gualán y Teculután.

Morales aprovechó también para destacar sobre la reducción de al menos un punto en los homicidios en el país

La tasa de homicidios en 2017 se redujo a 26.1 por cada 100 mil habitantes, en comparación al 27-3 del año anterior.

“Cinco cosas prometí”, recalcó el mandatario quien también aseguró que ya había probado las literas de una de las estaciones.

“Ya me dormí en una de las literas (de la estación) y se descansa sabroso. Ojalá no digan que me dormí ahí también”, expresó el mandatario al finalizar su visita.