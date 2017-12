Ramos habla de presencia de personas con rostros cubiertos en escena del crimen en Villa Nueva

Luego de que trascendiera que pandilleros habrían fotografiado y filmado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) que trabajaban en una escena del crimen en Villa Nueva, el director de la entidad policial, Nery Ramos, se refirió hoy al tema.

Ayer ocurrió un ataque armado en el lote 24 y manzana H del sector 1, en la colonia El Búcaro, zona 12 del municipio de Villa Nueva. La emergencia fue cubierta por los bomberos Municipales.

Según Ramos, se trató de un enfrentamiento entre pandillas, en donde dos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS) murieron, uno en el lugar donde se registró el tiroteo, y el otro en el hospital.

#CBMRRPPinforma | Ataque armado Lote 24 manzana H sector 1 el Bucaro zona 12 de Villa Nueva #Ampliación persona sexo masculino fallecida y una persona herida por proyectil de arma de fuego trasladada en estado delicado a la emergencia del #HR #CBMguate pic.twitter.com/cESnSO4LHd — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 27, 2017

De acuerdo con Ramos, se buscó en los callejones y barrancos a los atacantes; sin embargo, no fue posible capturarlos.

Lee también: PNC da baja a sicario y hiere a otro tras ataque a piloto de bus en Villa Nueva

Personas con el rostro cubierto

Diferentes medios de comunicación documentaron la presencia de personas con los rostros cubiertos en los alrededores de donde ocurrió el doble crimen.

Ramos detalló que en el lugar se aglomeraron familiares de las víctimas y les recriminaron a los policías y fiscales por no capturar a los victimarios. Pese a esta situación, el director confirmó que en ningún momento se vio obstaculizado el trabajo de las autoridades en el lugar.

El director añadió que en los familiares de las víctimas existen temores fundados, tomando en cuenta la rivalidad que existe entre grupos de pandilleros, por lo cual se cubrieron los rostros, ya que temían por su vida.

“Había un grupo de familiares, padres, hermanos, primos de la víctima, asociados en este caso la MS”, dijo.

Lee también: Pandilleros y agentes de PNC se enfrentan a balazos en Villa Nueva

Emisoras Unidas

Según explicó, estas personas fueron identificadas. La PNC sabe quiénes son, dónde viven e incluso les ha allanado constantemente sus viviendas. “Sabemos perfectamente que están asociados a la MS”, expresó.

Y añadió que aunque se sabe que están afiliados a pandillas no hubo ningún ilícito flagrante que perseguir en ese momento. No pueden ser detenidos por el simple hecho de ser pandilleros, pues “la ley no penaliza esta afiliación”.

Las fotografías y videos que tomaban eran de la escena del crimen en sí, y no del personal de ambas entidades. Esto se constató porque se revisaron las imágenes que habían captado, aseguró Ramos.

Y aclaró que se malinterpretó el tema indicando que era un acto de intimidación a la policía y a los fiscales.

PNC continuará en el lugar

El director de la PNC detalló que la presencia de las fuerzas de seguridad se mantendrá en ese y otros puntos en donde se registran fenómenos de criminalidad que dan lugar a que se generen enfrentamientos entre grupos delictivos.