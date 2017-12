Ministerio de Salud da a conocer cifras de emergencias atendidas en Navidad

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dio a conocer que durante las fiestas de Navidad fueron atendidas aproximadamente 420 personas en los 42 hospitales nacionales por diferentes causas.

Asimismo, en conferencia de prensa, Carlos Soto, titular de la cartera, expuso que del 4 al 24 de diciembre fueron 6 mil 752 pacientes los que recibieron atención médica en los diferentes centros asistenciales del país:

Soto resaltó que las cifras de los incidentes viales muestran “que las personas del transporte particular no están cumpliendo con las leyes de tránsito y no beber alcohol cuando están manejando”.