Navidad, ¿fiesta pagana o cristiana?

Representantes de las Iglesias evangélica, mormona y católica conversaron este viernes acerca del significado de la Navidad durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron: Vinicio Castillo, pastor evangélico; Carlos Arredondo, líder eclesiástico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; y Manuel de Jesús Chilín, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, conocida como El Calvario.

Las posturas de los religiosos son distintas, pues Castillo aseguró que esta fiesta no tiene sus orígenes en el cristianismo, sino en algo pagano.

“Por datos históricos y bíblicos se puede ver que se originó en otras culturas, y pasado el tiempo empezó a dársele un enfoque como una celebración cristiana, aunque en realidad no lo es”, dijo el pastor evangélico.

Mientras que Arredondo y Chilín coincidieron en que se trata de la celebración por el nacimiento del Niño Jesús, lo cual calificaron como el hecho “más importante y trascendental” para el mundo.

En tanto, Castillo señaló que “se sabe a todas luces que no fue esa la fecha” del nacimiento de Jesucristo, y que si algo debería de celebrarse, sería entonces cuando murió y resucitó.

“Dios no habló de celebrar el nacimiento del señor Jesús, pero sí de celebrar y conmemorar su muerte y resurrección”, expuso.

Chilín dijo que la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo. “Cuando el hijo de Dios se hizo hombre y vino dentro de nosotros”.

“La Navidad es la fiesta de la fe en el hijo de Dios que se hizo hombre para devolvernos la dignidad. En esta época los corazones se convierten en pesebres para ser cuna del Niño Jesús”, agregó.

Por su parte, Arredondo manifestó: “Nosotros como cristianos sabemos que el nacimiento del Salvador ha sido el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, así como su expiación y resurrección”.

“Creemos en el niño que nació en Belén. Nos unimos al mundo en la celebración de su nacimiento, de su virtud y su divinidad. En esta época tenemos sentimientos especiales que vienen de ese ser”, afirmó.

Y mencionó que aunque han surgido tradiciones de diferentes lugares, todo aquello que ayude a recordar a Jesús es bueno porque hace referencia a él.

¿Fiesta cristiana o pagana?

En referencia a lo dicho por Castillo, Chilín explicó que antiguamente había una celebración pagana cada 25 diciembre basada en el nacimiento del sol.

“En el siglo cuarto los cristianos dijeron no podemos seguir con esta fiesta pagana que se prestaba al alcoholismo y prostitución. Y se convirtió en una conmemoración cristiana”, expuso el párroco.

Sin embargo, reconoció que se debe recuperar el sentido de esta fiesta, pues en la actualidad “se habla del consumo y de todo, menos de Cristo”, afirmó.

Acerca del motivo principal de la fiesta, Arredondo aseguró que si los guatemaltecos viven la Navidad con los principios del evangelio, tanto en forma individual como en familia, se puede recuperar. “Debe haber un cambio que empiece desde nosotros”, indicó.

Mientras que Castillo dijo que la manera como se celebran estas fechas hoy en día muestra que no ha cambiado el trasfondo de las fechas. A su criterio, “es algo virtualmente imposible pretender darle una visión cristiana a algo pagano”.

“Sigue el ambiente de desenfreno, lujuria, prostitución, alcoholismo, porque es la base en la que está establecida esta celebración”, detalló.

El pastor evangélico añadió que él no está en contra de que las personas se reúnan en familia. “A lo que me opongo es que a esta fecha se le quiera dar el enfoque de una actividad espiritual cristiana cuando realmente no lo es”.

Aunque aclaró que nadie en la tierra puede aducir tener la verdad absoluta. “El que tiene la verdad absoluta es Dios y es el único que nos debe decir los parámetros a seguir”, manifestó.

El párroco Chilín concluyó diciendo que la Navidad es la “fiesta del príncipe de la paz, de los buenos deseos, el momento en que la gente se desea paz y se perdona injurias, y que significa que broten los sentimientos más profundos”.