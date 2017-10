Presidente: “Las crisis se administran, no se sufren"

“Cuando tengamos el acceso a esa petición podremos emitir una opinión”, respondió el mandatario Jimmy Morales al ser consultado por periodistas con relación a la carta enviada esta semana por congresistas estadounidenses al secretario de Estado de ese país, Rex Tillerson, para pedirle que se le retire la visa a los que faciliten la corrupción.

En la misiva, los congresistas señalan que están “profundamente” preocupados por los eventos recientes en Guatemala, ya que consideran que muestran un retroceso para el país en sus esfuerzos por combatir la corrupción e impunidad.

Asimismo, mencionan que hay una ley que autoriza al presidente de EE. UU. a denegar la entrada a ese país, revocar una visa y bloquear una propiedad en esa jurisdicción a personas extranjeras responsables de actos de corrupción.

“Aún no he leído esa ley pero me parece que va en una línea muy parecida a lo que nosotros hemos estado platicando de buscar la transparencia y de luchar contra la corrupción que es lo que todos queremos”, resaltó Morales.

Y detalló que el hecho de que una autoridad mande una carta o solicitud no significa que haya sido aprobada, por lo cual señaló que se debe verificar antes de “darle un tinte sensacionalista a este tipo de situaciones”.

“Para empezar veamos qué aprueban ellos, y en base a ello nosotros encontrémosle una utilidad”, manifestó.

Situación en el país

Por aparte, el mandatario fue consultado acerca de la coyuntura nacional y señaló que “Guatemala tiene retos grandes que los hemos acarreado durante décadas”.

A su criterio, actualmente existe una posibilidad de administrar los recursos y para resolver las problemáticas.

“Las crisis se administran, no se sufren”. “Hay otros idiomas que ni siquiera consideran la palabra crisis, sino que utilizan la palabra oportunidad”, manifestó.

En ese contexto, Morales invitó a “todos los guatemaltecos que quieran aportar para la solución de muchos problemas que tenemos” para que se alcancen resultados.

Acerca del proceso de certificación

El gobernante también se refirió a la visita que realizará una comisión de EE. UU. a fin de mes al país para verificar los avances que ha tenido en cuanto a las condiciones que el Congreso norteamericano fijó para otorgar los los fondos destinados para el triángulo norte de Centroamérica,

Según Morales, “Guatemala fue el primero en llenar todos los requisitos en el Triángulo Norte de Centroamérica y es el que lleva pasos más agigantados en esa lucha”.

“Hemos cumplido con todos los pasos y la normativa que se nos ha planteado. Tenemos pasos sumamente importantes en transparencia, lucha contra la corrupción y resultados de una administración con libre acceso a la información que antes no se tenían”, aseguró.