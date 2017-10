Nuevo ministro de la Defensa señala que no recibirá "bono de responsabilidad"

El nuevo ministro de la Defensa Nacional, Luis Ralda Monterroso, confirmó este lunes que no recibirá el “bono de responsabilidad”, pagado por esa cartera a a altos mandos del Ejército y al presidente Jimmy Morales desde diciembre de 2016.

Al ser cuestionado por periodistas tras finalizar la reunión de Gabinete, señaló: “Yo no voy a recibir el bono, no lo he recibido tampoco porque todavía no ha finalizado el mes”.

Además, señaló que por ahora no puede suspender esa bonificación debido a que hay un acuerdo ministerial vigente.

“Estamos a la espera del informe de Contraloría para determinar las acciones a tomar”, añadió.

#AHORA El nuevo ministro de la Defensa, Luis Ralda Monterroso, afirma que no recibirá el “bono de responsabilidad” pic.twitter.com/GINwkgiGkn — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 16, 2017

El bono

El anterior ministro de la Defensa, Williams Mansilla, aseguró en una conferencia de prensa que él cobraba Q45 mil al mes correspondientes a esa bonificación, que fue autorizada a través de un acuerdo administrativo interno.

#NACIONALES Ministro de la Defensa revela a cuánto asciende su salario por bono militar https://t.co/JHvrak5efH pic.twitter.com/XFuslPIuab — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 27, 2017

"Este bono es por la responsabilidad y el riesgo que conlleva ser servidor público", señaló en septiembre pasado el entonces funcionario. Y reveló que tanto él como Morales y otros altos mandos del Ejército también lo cobraban.

Este tema del bono generó indignación en la ciudadanía, la cual ha cuestionado que el mismo no fuera hecho público desde que se inició a pagar, hace nueve meses.

Además, expertos han mencionado que en el caso de Morales no correspondía pagarlo debido a que él no es empleado del Ministerio de la Defensa.

Por estos hechos, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó una denuncia contra Morales y Mansilla el 21 de septiembre.