Caso Ríos Montt: Caldh pide justicia para las víctimas; Zury Ríos sostiene que “no hubo genocidio”

Este viernes se retomará el juicio por genocidio, en el cual están señalados el exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, y el militar José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), entidad querellante en el caso; y Zury Ríos, excandidata presidencial e hija de Ríos Montt, dialogaron acerca del tema hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Soto aseguró que CALDH está dando acompañamiento a las víctimas y que se busca justicia “como medida de garantía de no repetición de los hechos”; mientras que Ríos sostuvo que en "el país no hubo genocidio" y explicó que el general Ríos Montt no está en condiciones para ser juzgado.

#NACIONALES Juicio por genocidio contra Ríos Montt se retomará esta semana. https://t.co/5rGALVWeGx pic.twitter.com/Enbb44nGnJ — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 11, 2017

¿Es legal procesar a Ríos Montt?

Zury Ríos indicó que el general tiene más de 90 años de edad, sufre de demencia vascular, entre otros padecimientos, y que no se están respetando los derechos humanos al someterlo a un proceso judicial.

La excandidata detalló que no se está cumpliendo con la figura de interdicción, ya que su padre “no cuenta con facultades ni mentales, ni volitivas, ni de libre discernimiento”.

A su criterio, someterlo a un juicio “es una amenaza para el sistema, porque hoy es Ríos Montt, pero después serán otros”, resaltó.

Ríos añadió que se trata de un asunto de venganza y de financiamiento, y señaló a CALDH de utilizar el caso por genocidio como “su mayor fuente de financiamiento”.

#NACIONALES Muere testigo que declaró en el juicio por genocidio contra Ríos Montt. https://t.co/Ikbvpb8rCj pic.twitter.com/HQJfyrrjwe — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) August 19, 2017

Ante ello, Soto señaló que no es un tema de ideológico, ni de venganza, sino que se pretende que la ley pueda llegar a cualquier persona y que sea un proceso apegado a derecho, donde se respeten las reglas para todas las partes.

“Las víctimas piden justicia para que sus hijos no sufran lo mismo”, resaltó.

Además, manifestó que es importante hablar de los temas que ocurrieron para no volverlos a repetir y aclaró que no se solicitó ningún tipo de resarcimiento.

Soto también se refirió a que “las víctimas sufrieron graves violaciones a los derechos humanos”, y que en ese contexto el Estado ha implementado algunos planes para darles resarcimiento.

¿Hubo genocidio?

Ríos resaltó que no hubo genocidio en el país. “En Guatemala lo que hubo fue una guerra, un enfrentamiento interno donde todos perdimos, pero no genocidio, por eso en 2013 la Corte de Constitucionalidad dijo que la sentencia es ilegal”, indicó.

A su criterio, el genocidio no se demostró y de haber sido así, no se hubiera podido firmar un acuerdo de paz.

La ley y convenciones establecen la figura de genocidio como el exterminio de personas por razones religiosas o de raza “y en el país tuvimos una guerra donde murieron ixiles, soldados y población, perdimos todos”, aseguró.

En tanto, el director de CALDH mencionó que el proceso lo han conocido distintos órganos jurisdiccionales y que si se está indicando que se continuará el juicio es porque sí está en ley.

Por aparte, recordó que existen documentos militares que se refieren al “plan de operación Sofía”, en los cuales se menciona que el cien por ciento de la población ixil colaboraba con la subversión y por lo tanto era proclive a la subversión, “por lo cual la califica como enemigo interno”.

Manifestó que el 5% de la población ixil murió. “En este país se agredió a la población civil. Hubo enfrentamiento, guerra interna, pero hasta en las guerras hay normas. No se puede atacar a la población civil y la que más sufrió fue esta”, indicó.

Asimismo, Soto señaló que en el juicio de 2013 se respetó el debido proceso y que la CC no anuló la sentencia, sino que lo que se hizo fue retrotraer el proceso.

Foto: AFP

¿Qué se espera para mañana?

Soto informó que CALDH fue notificado sobre la continuación del debate oral y el juicio por genocidio.

Detalló que en el caso de Ríos Montt se programó un “juicio por medidas de seguridad” para las 8:30 horas, y que tomando en cuenta el estado de salud del sindicado, la ley establece que se lleve a cabo a puerta cerrada y que el general podrá ser representado por un tutor.

Mientras que en el caso de Rodríguez Sánchez, el debate será oral y público e iniciará a las 13:30 horas.

Zury Ríos también se refirió a lo que se espera para mañana y dio a conocer que el Tribunal que conocerá el caso ya estaba desintegrado y solo se constituirá de nuevo por este proceso.

También dijo que una de las juezas fue cuestionada porque hizo su tesis sobre el tema de genocidio y que la juzgadora Sara Yoc Yoc razonó su voto por considerar que debió dictarse "la suspensión de persecución penal contra Ríos Montt porque está declarado interdicto”.

En tanto, Soto confirmó que el tribunal se está integrando porque ya se había disuelto. “La jueza Yoc ya es parte de otro tribunal”, indicó.

Foto: AFP

El director de CALDH expresó que mañana se conocerá cómo llevará el proceso el Tribunal y que espera que este resuelva conforme a derecho.

“La justicia debe funcionar, el Estado debe asumir un papel de qué sucedió y hacer espacios en la sociedad para hacer una discusión sana; y que las futuras generaciones aprendan (acerca de lo ocurrido) y como sociedad se tenga claro que eso no puede volver a pasar”, manifestó Soto.

Mientras que Ríos hizo un llamado a que exista perdón. “Los valientes que deseen lograr la paz, no temerán perdonar”, dijo citando una frase de Nelson Mandela.

“El perdón libera el alma, elimina el miedo, por eso es una herramienta tan poderosa”. “Si en Guatemala queremos construir justicia, tenemos que basarnos en los principios legales”, añadió.

“Es hora de sentarnos, mirarnos a los ojos y admitir nuestra guerra, pero no vamos a admitir un delito que no hubo”, resaltó además la expresidenciable.