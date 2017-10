Presidente del OJ destaca creación de juzgados y plataformas informáticas en su gestión

El presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nery Medina, presentó este miércoles la Memoria de Labores del período 2016-2017.

La actividad se llevó a cabo en la Sala de Vistas de la CSJ, con la presencia de los magistrados de ese Organismo y el presidente Jimmy Morales.

El presidente @jimmymoralesgt asiste a la presentación del informe de labores del titular del @OJGuatemala, Nery Medina. @PublinewsGT pic.twitter.com/xOXaS2MgFe — Saira Ramos (@SRamos_PN) October 11, 2017

Medina dejará el cargo este 12 de octubre, cuando vence su período. Lo sucederá el magistrado José Pineda, quien fue electo el pasado viernes y tomará posesión el viernes.

“Quiero agradecer al equipo de trabajo que me acompañó durante la gestión”, expreso el presidente del OJ.

Medina explica que su plan de trabajo se realizó en cuatro ejes: acceso a la justicia, empoderamiento, rendición de cuentas y cooperación. pic.twitter.com/5hqjSks01L — Saira Ramos (@SRamos_PN) October 11, 2017

Durante su discurso, también se refirió a las acciones realizadas este año, entre las cuales destacó la inauguración de 14 nuevos órganos jurisdiccionales, entre ellos seis Juzgados de Paz en el interior del país, y el lanzamiento de una plataforma informática para la consulta de antejuicios.

Además, mencionó que durante su gestión se instaló un laboratorio de acústica forense en el OJ y se implementó el protocolo de atención a víctimas sobrevivientes de violencia contra la mujer.











Publicidad











Aldana y Velásquez ausentes

Se informó que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana; y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez fueron invitados al evento; sin embargo, ninguno asistió.

Ángel Pineda, vocero del OJ, explicó que la invitación se les envió con una semana de anticipación y que ambos habían confirmado su participación.

La donación de equipo de cómputo que realiza el gobierno de Corea es para el uso del personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. pic.twitter.com/UA4FAlNsxU — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 11, 2017

Personal de Comunicación del MP explicó que la fiscal no pudo asistir porque tenía programado para hoy participar en un acto público de donación de equipo de cómputo por la Embajada de Corea en Guatemala a esa institución.

“Ayer me excusé con el presidente del Organismo Judicial y de ninguna manera estoy tratando de no dialogar o no coincidir en un evento con el señor presidente”, expresó Aldana.

Añadió que mientras sea fiscal debe coordinar con distintas autoridades y que está dispuesta a hacerlo.