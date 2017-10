Delincuente toma como rehén a un taxista en la calzada San Juan

"Me pidió mis pertenencias y me pidió una carrera de la calzada San Juan para la zona 11, de ahí me dijo que fuera para la 15 calle y ahí me pidió mi teléfono y me dijo que no me moviera porque lo iban persiguiendo y si me movía iba a disparar", relató el conductor.

Después, el taxista fue obligado a retornar a la calzada Roosevelt, en donde observó a agentes de la Policía Nacional Civil y pidió ayuda.

"Al ver a la Policía él les disparó", concluyó la víctima.

Capturado

Antonio Advidio Salazar Jiménez, de 48 años, fue capturado en la 4a. calle y 14 avenida de la colonia Carabanchel, zona 11, quien de manera ilegal llevaba una pistola, la cual presuntamente utilizaba para asaltar.

La víctima abordó como pasajero a este sujeto en su taxi en un sector de la calzada San Juan, quien intentó asaltarlo, por lo que buscó apoyo con agentes uniformados que patrullaban en ese sector, quienes lograron detenerlo.

El presunto delincuente portaba una pistola calibre .45 y Q140 en efectivo.