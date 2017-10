Después de la solicitud de antejuicio, Arzú se presenta en acto público junto con Nuncio Apostólico

Un día después de que fuera presentada la solicitud de antejuicio en su contra por el caso “Caja de Pandora”, el alcalde capitalino Álvaro Arzú participó en una actividad pública, en la cual estuvo acompañado de su esposa, Patricia de Arzú, y el Nuncio Apostólico, Nicolas Henry Denis Thevenin.

En las afueras de la comuna se llevó a cabo un acto cívico, con la presencia de estudiante de diferentes establecimientos.

#AHORA "El alcalde @arzu_alvaro saludo a los estudiantes que participan en el acto cívico y se toma fotografías con Nuncio Apostólico. pic.twitter.com/YIGxoJO6u4 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 6, 2017

Mensaje

“Qué puedo yo agregar, simplemente poner ante ustedes mis errores. Generalmente los líderes políticos hablan de las cosas que han hecho bien y de sus logros, pero Alvarito Arzú no todo lo hizo bien, cometió muchas equivocaciones, no era dedicado ni esforzado en la edad” que los alumnos que asistieron, dijo durante su discurso.

“Tengo 71 años, estoy en la tercera edad y el tiempo se me fue y no les creí a mis maestros ni a mis papás que el tiempo se iba a ir”, añadió.

#CajaDePandora | "Tengo 71 años, ya me puedo subir gratis al transmetro", les dice @arzu_alvaro a los estudiantes que participan en el acto. pic.twitter.com/FujWOtyjX0 — Saira Ramos (@SRamos_PN) October 6, 2017

“El tiempo se me fue, cuántas cosas pudo haber hecho Alvarito Arzú y las dejó de hacer por perder el tiempo. Ese es mi mensaje, no cometan los errores (que cometí)”, mencionó el alcalde.

Según Arzú, la tecnología “nos abre las puertas al mundo”, pero se pierde la identidad.

#AHORA "Sí, el tiempo se me fue. Cuántas cosas pudo haber hecho Alvarito Arzú", dice el alcalde capitalino en acto cívico en @muniguate pic.twitter.com/3xBilB6ctm — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 6, 2017

“Querer ser lo que no debemos ser, pero que se ve bonito porque lo aplican en otros países, eso ya no está tan bien”, añadió, y les hizo un llamado a los presentes a “ver a la cara, abrazar y besar” y no perder el contacto “con los amigos”.

Tras finalizar el evento, el jefe edil se tomó fotografías junto con el Nuncio, su esposa y los estudiantes.

Señalamientos

Arzú es señalado de haber utilizado fondos de la comuna capitalina para financiar campañas electorales del partido Unionista, para ello habría recibido la colaboración de la estructura delictiva dirigida por el capitán fallecido Byron Lima.

Ayer, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el caso denominado “Caja de Pandora”, que habría surgido luego de que se ampliaran las investigaciones por los cobros ilegales que la organización de Lima supuestamente hacía a cambio de ordenar el traslado de reos a distintas prisiones.

La municipalidad de Guatemala utilizó los servicios de la Cooperativa Torre Fuerte, de Lima, la cual le suministró artículos de propaganda política en el proceso electoral de 2015. Las compras habrían sido pagadas con recursos de un fideicomiso de la comuna.