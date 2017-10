VIDEO. Viuda de Villanueva habla de la supuesta plaza fantasma

Andrea Monzón Ramos de Villanueva dio declaraciones este viernes a periodistas luego de que autoridades señalaran al edil capitalino de crear plazas fantasma para beneficiarla a ella, Alejandra Reyes (expareja de Byron Lima) y su madre.

"Primeramente gracias a Dios de estar aquí trabajando y orgullosa de ser guatemalteca. Entré a trabajar a la municipalidad hace 10 años. Mi trabajo, orgullosamente, es hacer la limpieza", dijo la viuda de Obdulio Villanueva, asesinado en un motín en el Centro Preventivo de la zona 18 en 2003.

Afirmó que cuando le mataron a su esposo, "la dejaron sin nadie a quién acudir y sus hijos no se podían morir de hambre, por ello decidió buscar al alcalde.

Afirmó que trabaja de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. "Entre ganando Q1 mil 500 y ahora apenas gano Q3 mil", dijo Ramos que con lágrimas recordó a su esposo.

"A mí me contactó la CICIG, me dijeron que era para esclarecer la muerte de mí esposo. Espero que así sea. Él murió injustamente, en la cárcel anduvieron con su cabeza y nadie hizo nada", manifestó.

Al ser cuestionada por los medios acerca de si conocía al alcalde Árzú afirmó que "lo había visto, pero nunca le había hablado".

"La única verdad que puedo decir es que estos 10 años he trabajado aquí. Tenía una tienda, pero cuando me vine la cerré, ahora tengo mi gafete. Nadie me va a cachar haciendo nada malo", aseveró.