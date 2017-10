Luis Lima y Moisés Galindo capturados por un caso de corrupción

Luis Lima, hermano del fallecido capitán Byron Lima, y el abogado Moisés Galindo fueron capturados este jueves durante un operativo coordinado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Lima fue detenido en su residencia, ubicada en la zona 16 capitalina. Asimismo, el inmueble fue allanado.

#AHORA El abogado Elmer Eduardo Moran Loreto, se presenta a la casa de Luis Lima, señalado en un caso de corrupción. https://t.co/0npu0GGXuj pic.twitter.com/sTSAsh6Ex7 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 5, 2017

Galindo, quien fue abogado defensor de Byron Lima y del expresidente Otto Pérez Molina, aseguró que se le sindica de lavado de dinero y que se hará la defensa correspondiente. Además, mencionó que no conoce a los demás detenidos que también fueron llevados a Tribunales por el mismo caso.

"Fui abogado defensor de Byron Lima, eso no significa que yo sea parte de una estructura. En primer lugar no sabía que él tenía una estructura. Fui su defensor porque siempre creí en la inocencia de esta persona en el caso Gerardi, si él hubiera estado en algún ilícito yo no hubiera sido parte, pero vamos a ver qué pasa", indicó.

Allanamientos

Son 14 diligencias de allanamiento las que se encuentran en desarrollo en distintos puntos, la mayoría en el departamento de Guatemala.

Juan Francisco Sandoval, titular de la FECI, explicó que por ahora no puede brindar mayores detalles del caso ya que se trata de una investigación en desarrollo.

Se espera que en las próximas horas, autoridades del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) brinden una conferencia de prensa.

#AHORA Moisés Galindo, capturado por un caso de corrupción, llega a Torre de Tribunales. Vía: @AAlay_DP pic.twitter.com/9nLKjUnPuB — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 5, 2017

Capturas

Además de Lima y Galindo fueron detenidas las siguientes personas:

Zorayda Azucena Herincx Soto. Luis Alberto Gonzáles Pérez, exdirector del Sistema Penitenciario. Militza Lorena Viera Juárez. Oswaldo Pop Velásquez. Amado Randeli Valdez Castillo. Norberto de Jesús Orgega Barco. Marco Antonio Rossell. Luisa María Salas Bedoya.

Los delitos por los cuales se les sindica son distintos para cada persona, entre estos se puede mencionar: cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

Algunos de los aprehendidos ya fueron trasladados a la Torre de Tribunales.