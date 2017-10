Jimmy Morales no recibirá más el bono de Q50 mil que le paga el Ejército

Acompañado del vicepresidente Jafeth Cabrera, Morales rompió el silencio con los medios de comunicación y respondió, evasivamente, sobre algunos temas de los que no había querido hablar, entre estos, el bono de Q50 mil mensuales que le pagó el Ejército desde diciembre de 2016.

"La autorización venía desde antes de que yo entrará al puesto de la Presidencia y tenía entendido que todo es un proceso y se bancarizó con el propósito de que todo quedara de forma legal y transparente”, respondió el mandatario cuando se le preguntó por qué recibió esa remuneración.

Sin embargo, reconoció que el no darlo a conocer "fue un error".

Según Morales, el bono de Q50 mil que recibió del @Ejercito_GT desde diciembre de 2016 "nunca se ocultó". @PublinewsGT pic.twitter.com/7klyM5L6yC — Saira Ramos (@SRamos_PN) October 3, 2017

Ya no recibirá bono

Al consultarle a Morales si continuaría aceptando el pago del bono de responsabilidad, respondió que no.

"Cuando verificamos a partir de un señalamiento que se hizo y vimos que no se generaba algo ilegal, sino administrativamente no producente, se decidió hacer la entrega de ese recurso y por supuesto que en el caso de la Presidencia no se seguirá recibiendo".

Agregó: “La devolución se hizo cuando se analizó y me dijeron cuál era la situación administrativa”. “El hecho de todo el malestar que pudo haber generado tratamos de solucionarlo con la devolución”, resaltó.

Presidente @jimmymoralesgt dice que ya no aceptará más el bono de Q50 mil que le pagó desde diciembre de 2016 el @Ejercito_GT. @PublinewsGT pic.twitter.com/tfpgTF0Ng4 — Saira Ramos (@SRamos_PN) October 3, 2017

Los cheques

El 11 de septiembre se conoció que el Ministerio de la Defensa mensualmente le pagaba a Morales un cheque de Q50 mil.

Los pagos se hicieron desde diciembre de 2016 hasta agosto de 2017, lo que suma Q450 mil.

La Contraloría General de Cuentas emitió un informe en el cual le dio un plazo de 15 días a Morales para justificar la recepción de ese dinero; y el gobernante decidió reintegrar la referida cantidad al Ejército.

Expertos han indicado que para ese pago se utilizaron fondos de un renglón que está asignado a personal permanente de instancias públicas, por lo cual consideran ilegal esa bonificación tomando en cuenta que el gobernante no pertenece a la planilla de la cartera de la Defensa, en tanto, no es empleado 011.

El contralor Carlos Mencos afirmó además que un subalterno no puede otorgarle beneficios a su superior, ya que el acuerdo administrativo interno que dio vida al bono fue autorizado por el exministro de la Defensa, Williams Mansilla.