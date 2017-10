Arzobispo Óscar Vian habla de los "engaños" de la clase política

“Digamos sí cuando es sí y no cuando es no”. Este es el mensaje que Vian le envió ayer a la clase política, en referencia a los compromisos de campaña.

“Vean cómo engañan, cómo nos engañan con esos discursos. ‘No soy ni corrupto ni ladrón’, pero claro que uno no ha robado, pero uno puede ser ladrón de otra forma, uno puede ser corrupto de otras formas, entonces también en eso seamos cautos. Digamos sí cuando es sí, no cuando es no”, afirmó.

Para los diputados

El prelado también se refirió a la demanda ciudadana de pedir la renuncia de varios congresistas.

“Es urgente. Tenemos que purificar el Congreso, si no nada va a cambiar. Con mucho esfuerzo y sinceridad y no solo con palabras. Ahí se están tratando de defender mutuamente. No pueden salir leyes positivas si tenemos esta clase de Congreso”, añadió.

¿Y el Cambray II?

"Ese es un ejemplo de nuestra política, recuerdan que cuando sucedió lo del Cambray se dijo que a los dos meses iban a tener sus casas nuevas, que iban a pasar Navidad en sus casas nuevas, todavía no han llegado. Cómo es posible que nos comprometamos a algo y no lo hagamos. Porque prometemos cosas que no vamos a cumplir. Sí cuando es sí y no cuando es no", afirmó a dos años de la tragedia en el Cambray II.

Las frases de Vian