Las incógnitas y versiones del crimen "que nadie vio" en Villa Lobos II

Un ataque armado se registró en la tienda Nueva Esperanza, ubicada en la 3a. avenida y 49 calle, en la colonia Villa Lobos II, en la zona 12 de Villa Nueva; sin embargo, ningún vecino admite haber visto algo o conocer al fallecido.

El hombre fallecido, de aproximadamente 60 años, no fue identificado, debido a que no portaba documentos y al lugar no se presentó ningún familiar. Curiosos indicaron que no era del sector.

Pese a que el lugar es bastante poblado y transitan muchas personas, todos indicaron que no vieron nada, incluso los vendedores, quienes optaron por cerrar sus negocios e irse a sus casas, para evitar ser entrevistados por los investigadores.

Según las autoridades, el fallecido ingresó a la tienda Nueva Esperanza, y compró unas pastillas para el estomago y al salir fue atacado a tiros por dos personas que iban a pie; no obstante, ni el tendero quiso dar detalles.



















Visitó a un reo

El Cuerpo de Bomberos Municipales (CBM) atendió la emergencia; sin embargo, la persona ya había fallecido. "Presentaba al menos seis heridas de proyectil de arma de fuego", comentó Mynor Ruano vocero de los socorristas del casco rojo.

Al evaluarlo, autoridades se percataron que presentaba tatuajes en los ambos brazos; asimismo, tenía cuatro sellos del Preventivo de la zona 18, por lo que no se descarta que ayer fue a visitar a algún privado de libertad.

Fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen y embalaron al menos ocho casquillos de arma de fuego, asimismo, recogieron la evidencia que quedó en el lugar.