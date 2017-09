Exjefe policial Erwin Sperisen clama su inocencia al salir de la cárcel en Suiza

El exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Erwin Sperisen, clamó su inocencia este lunes al recuperar su libertad provisional tras cinco años de detención preventiva en la cárcel de Champ-Dollon, en las afueras de Ginebra.

El próximo 28 de noviembre Sperisen enfrentará un nuevo juicio en apelación por su supuesta participación en diez asesinatos entre 2005 y 2006, contra reos en cárceles o en fuga.

"Por supuesto", respondió Sperisen, que tiene la doble nacionalidad suiza-guatemalteca, cuando se le preguntó si mantenía su inocencia. "No tienen pruebas, no hay nada", aseguró.

"Después de 5 años de investigaciones, ahora ya no es que maté a alguien, como así lo dijeron inicialmente, ya no es que yo ordené la muerte de alguien, ya no es que yo planifiqué la muerte de alguien, ahora es otra cosa, donde supuestamente yo de todas maneras participé de alguna forma, pero no saben decir exactamente de como ni cuando”, afirmó.