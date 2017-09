Ganadero arremete contra Foppa y este responde al respecto

Cuando tomó la palabra Leonel Castañeda, representante de la Asociación de Ganaderos de Izabal, fue muy enfático sobre lo que piensa de Juan Solórzano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

"Nosotros lo guatemaltecos no queremos gentes izquierdistas en el gobierno, no estamos acostumbrados y sabemos que quiere decir eso… fuera Foppa también", aseguró.

Leonel Castañeda de asociación de ganaderos de Izabal grita: "Fuera Foppa", durante discurso en apoyo a @jimmymoralesgt en ese departamento. pic.twitter.com/hoh4V3pM26 — Amilcar Avila (@AAvila_PN) September 24, 2017

Sus palabras se dieron durante una actividad en Los Amates, Izabal, en la que el sector ganadero le brindó su apoyo al presidente Jimmy Morales.

Minutos después de que se hiciera virales sus declaraciones, Foppa le respondió.

"Que un sector informal y evasor como el ganadero, pida mi salida, es un elogió a mi gestión. Pagarán mas pronto que tarde, denlo por hecho", afirmó.

Que un sector informal y evasor como el ganadero, pida mi salida, es un elogió a mi gestión. Pagarán mas pronto que tarde, denlo por hecho. https://t.co/IAUtd3f5IJ — Juan Solórzano Foppa (@foppaguate) September 24, 2017

Arremete también contra la fiscal general

Aunque no la mencionó, Castañeda también le dirigió unas palabras a la fiscal general, Thelma Aldana. "No necesitamos también a esta señora (Thelma Aldana) que nos está tropezando todos nuestros procesos de invasión de tierras, tenemos años de tener tierras invadidas, pero los jueces y los fiscales no vienen porque tienen miedo", agregó.

Apoyan a Morales

El mandatario participó este domingo en una actividad en Los Amates, Izabal, en la que ganaderos le mostraron su apoyo y criticaron el paro nacional del miércoles pasado, 20 de septiembre.

“No vamos a aceptar que pequeños grupos minoritarios, que no tienen ninguna representación estén pidiendo la renuncia del señor presidente… Después del último censo somos 20 millones de personas para que en la Plaza se reúnan, qué se yo, cinco o diez mil personas, esa gente tiene un chorizo de ceros a bajo del uno, no pueden decir que están hablando en nombre de los guatemaltecos honrados y trabajadores”, expuso el gobernador de Izabal, César Fajardo Rodríguez.

“Acá tiene a miles de personas que asistieron, pero que no que vienen en buses que saber ni quien los contrató. No son pagados, no son acarreados… Los cambios se deben de dar poco a poco, no se pueden dar de golpe, venimos a apoyar a la persona que representa al país, a la gobernabilidad”, añadió José Vera Escobar, presidente de la Federación de Ganaderos de Guatemala.

Durante su ponencia, el gobernante volvió a referirse de que la justicia no debe de ser selectiva, como lo hizo la semana pasada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. “Alguien dirá, todavía hay corrupción, y tiene razón, Ayúdenme ustedes a evitarlo, con denuncias reales, con una investigación real, no con señalamientos ni persecuciones selectivas”, enfatizó.