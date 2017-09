Crisis actual es la oportunidad para generar cambios en el sistema electoral, señalan expertos

Este jueves, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se analizaron los hechos de las recientes semanas en Guatemala, entre estos, las manifestaciones masivas que se realizaron ayer, el tema del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y la crisis política actual.

Como invitados participaron el abogado Mario Fuentes Destarac, y el ex vicepresidente Eduardo Stein Barillas.

E indicó que se ha mantenido un comportamiento cívico en la ciudadanía, pues a su criterio, colectivamente impidió que algunas personas de cierta forma se infiltraran y “descarrilaran la marcha”.

En cuanto a si los políticos han aprendido o no la lección de 2015, Stein dijo que sí, pero que les ha servido para buscar mecanismos de mantener la situación igual.

Por aparte, Fuentes señaló que “ayer se dio un fenómeno interesante, que es la autocrítica. La democracia tiene una gran ventaja sobre los regímenes totalitarios: la capacidad que tiene de regeneración y oxigenación”.

Además, recordó que en 1993 se registró en el país un evento en donde la ciudadanía expresó su “hartazgo” contra la clase política, y hubo una depuración completa del Congreso y de las Cortes.

El abogado añadió que el proceso de lucha contra la corrupción e impunidad es irreversible en el país.

Durante el programa también se abordó el tema de la participación del presidente Jimmy Morales en la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “(Con) el discurso que dio, nos defraudó de manera muy importante”, consideró el ex vicepresidente.

Por aparte, Fuentes se refirió al tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que Morales anunció en Nueva York que iniciaría un proceso de revisión de su mandato.

“Lo que menos queremos en Guatemala es una confrontación”. “Si el presidente dijo que hacía un llamado al diálogo, vayamos a eso, sentémonos como personas razonables a discutir la temática”, expresó.

“Se puede discutir en instancias para que se diriman esas diferencias, no llegar a una confrontación. Era importante hacer una revisión del mismo acuerdo (de CICIG, en lugar de declarar non grato a Iván Velásquez), que da chance para discutir los posibles conflictos”, dijo el profesional del derecho.

Además, se dialogó sobre el antejuicio contra el gobernante, y tanto Stein como Fuentes destacaron que “es evidente que (los) quieren usar de chivo expiatorio al presidente quitándole la inmunidad”.

Asimismo, el abogado consideró que “en el Congreso ya se discutió jurídicamente el tema y se determinó que no había lugar a formación de causa penal”.

“Aquí ya hubo una caducidad, por ese hecho ya no puede empezarse a discutir el tema de que si se despoja o no al presidente, porque no se puede mantener el cargo en esa inestabilidad”, aseguró.