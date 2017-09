De nuevo, Congreso decide no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales

Entre los diputados que votaron en contra de retirarle la inmunidad a @jimmymoralesgt, está @chinchilla_g, presidente del @CongresoGuate. pic.twitter.com/vbhwx1e9Bn — Saira Ramos (@SRamos_PN) September 21, 2017

#AntejuicioJimmy | Listado de los diputados que votaron a favor de retirarle la inmunidad a @jimmymoralesgt. @PublinewsGT pic.twitter.com/knihRQXb0L — Saira Ramos (@SRamos_PN) September 21, 2017

[URGENTE] Los diputados votan, por segunda vez, no retirarle la inmunidad al presidente @jimmymoralesgt pic.twitter.com/IvEzfdtIib — Saira Ramos (@SRamos_PN) September 21, 2017

El Congreso retomó este jueves el tema del, luego de que permaneciera diez días archivado el expediente. Con, el Organismo Legislativo respaldó de nuevo que el gobernante mantenga su inmunidad y no pueda ser investigado por los señalamientos de financiamiento electoral ilícito.Ya el pasado 11 de septiembre se había hecho la votación con relación a este caso. En esa ocasión, solamente 25 legisladores votaron a favor de que sí se le retirara la inmunidad al mandatario, mientras que, y 29 no se presentaron al hemiciclo. Por medio de un comunicado, el Ejecutivo expresó ese día que con la decisión asumida por el Congreso se demostraba "la madurez democrática con la que las instituciones y los Organismos de Estado actúan, en representación del pueblo de Guatemala”.La denuncia contra Morales fue presentada el pasado 25 de agosto por el(MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (), tras detectar anomalías en el financiamiento del partido Frente de Convergencia Nacional () durante las elecciones de 2015, cuando el presidente era su secretario general. El 4 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite al antejuicio y trasladó el expediente al Legislativo, en donde se integró una comisión pesquisidora para conocer el expediente. La comisión recomendó en su informe que Morales fuera fuera sometido a la justicia común; sin embargo, hoy por segunda ocasión no se lograron los consensos para ello.Tomando en cuenta que no se alcanzaron los 105 votos necesarios para declarar con lugar el proceso de antejuicio contra Morales, ni tampoco igual cantidad que serviría para rechazarlo, el expediente del antejuicio contra Morales quedó archivado en el Parlamento . Esta situación permite queen cualquier otro momento a petición de los legisladores.