Diputados guatemaltecos se reúnen con congresistas de EE. UU.

Los jefes de los bloque del Congreso de la República sostuvieron este jueves una reunión con congresistas de los Estados Unidos.

El encuentro se llevó a cabo en un hotel de la zona 10 capitalina de forma privada, y no se le permitió a los periodistas ingresar a la sala para darle cobertura al evento.

Dentro del hotel y en las afueras del mismo se observó un fuerte operativo de seguridad.

Según se informó, son aproximadamente 25 congresistas estadounidenses, incluida Norma Torres, de origen guatemalteco, quienes están de visita en el país.

Los temas

Tras finalizar la reunión, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), detalló que los legisladores expresaron su preocupación por la situación que se vive en Guatemala.

Añadió que, según les comentaron, se trata de una gira que realizan por toda América Latina, y que vinieron a Guatemala cuando hay este “cisma”.

Además, les consultaron acerca de los mecanismos de trabajo del Congreso y cómo fue la aprobación de los dos decretos que reformaban el Código Penal, específicamente en el tema del financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas.

“Nos preguntaron si es como en Estados Unidos, donde hay consultas previas, cabildeos previos, si pasa por comisiones. Esa es la duda de ellos”, indicó.

Al respecto, "fuimos muy enfáticos, errores hubo y no se puede decir que no, que se trataron de enmendar, también es cierto, pero que eso no satisface la inconformidad, muy justa, de la población, y que hay que buscar mecanismos de fondo para satisfacer esas demandas poblacionales", expuso la legisladora.

“No sé si en Estados Unidos se da esto, pero no han entendido que se dio de manera sorpresiva, como moción privilegiada, que no estaba en agenda, que no se había consultado con los jefes de bloque, que teníamos una agenda previa; y menos aún, que esto fue discutido de urgencia nacional”, añadió Montenegro.

Y, al ser cuestionada acerca de si los norteamericanos expresaron su percepción sobre la situación en Guatemala, indicó que no.

Sin embargo, consideró que tomando en cuenta lo dialogado, se puede observar que están percibiendo “una situación de país complicada y difícil, pero no irresoluble”.

“Dentro del estado de derecho e institucionalidad tienen que haber mecanismos de solución profunda, estructurales, siempre y cuando haya voluntad política”, finalizó.