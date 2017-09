Hombre le pide carrera a taxista y lo asesina al llegar a su destino

Al llevar al cliente a destino, este le disparó dos veces.

Manfredo tenía 10 años de trabajar como taxista y por lo general sus carreras las tomaba en la zona 1 de la capital.

"El trabajaba en las mañanas, no le gustaba de noche por lo peligroso", comentó un compañero de trabajo. Un familiar del fallecido indicó que siempre los han molestado con las extorsiones; sin embargo, no descarta que haya sido un robo. "En realidad no se sabe porque lo asesinaron", indicó.