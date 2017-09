Exdirectora de la PNC habla sobre si su hermano, el diputado Blanco, debe renunciar

Esta mañana, la exdirectora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola, quien está siendo señalada de formar parte de un grupo de “limpieza social” que ultimó a dos extorsionistas a un taxista, compareció en la reapertura de del debate por dicho caso.

La exfuncionaria se presentó de nuevo sin abogado defensor, por lo que la audiencia fue suspendida. Mientras esperaba a que esta se diera por concluida, Blanco Lapola le habló a Publinews sobre la actual crisis en el Legislativo y sobre su hermano, el diputado y jefe de la bancada UNE, Orlando Blanco, quien enfrenta un antejuicio por financiamiento electoral ilícito.

En relación a la actual crisis por el #PactoDeImpunidad, “Si algo he aprendido en el país es que se da una noticia, pero no se explica el por qué de la situación. Tendríamos que leer y analizar (las modificaciones), solo se conoce lo que se dice en los medios y no se ha profundizado bien en el documento”.

¿Debe renunciar el diputado Blanco?

Al ser consultada sobre la petición de la población de que renuncien los 107 diputados que apoyaron las modificaciones, incluyendo a Orlando Blanco, que fue el ponente, ella comenta:

“Yo lo quiero mucho, es mi hermano, lo amo. Sobre la renuncia, hay que recordar que ellos fueron electos en un Estado Democrático, hubo elecciones libres y soberanas, hechas por el pueblo, por eso no se puede opinar (sobre dejar el cargo). Mejor se evita opinar”.

Sobre el señalamiento de financiamiento electoral ilícito por el que se está pidiendo antejuicio al legislador Blanco, la exjefa de la PNC afirma que:

“Primero hay que documentarnos y saber bien la situación. Por mi experiencia, sobre lo que se ha dicho sobre mi caso, la verdad resulta ser otra. Como familiar, le pido a Dios que todo se arregle”.

Agrega, “No he hablado con él, somos muy independientes, no mantenemos una relación tan estrecha, solo cuando hay reuniones”.

Sobre el caso de Blanco Lapola

La exdirectora policial fue detenida el 23 de marzo de 2012 señalada por de haber liderado una estructura paralela dedicada al sicariato dentro de la Policía y el Ministerio de Gobernación.

Actualmente, Blanco Lapola goza de libertad condicional, debido a una fianza de Q200 mil que ordenó la jueza Carol Flores, el 9 de enero de 2015, aunque la Cámara de Amparos y Antejuicios revocó la decisión y existe una acción penal en la Corte de Constitucionalidad (CC) que tiene más de un año archivada en donde la Fiscalía y la CICIG para revocar la medida y que vuelva a la prisión.