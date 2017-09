Presidente del Congreso convoca a diputados para sesión en la buscarían “rectificar” aprobación de reformas

El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, aseguró que no permitirá que las reformas al Código Penal aprobadas ayer por los diputados tomen vigencia.

Las declaraciones del parlamentario se dieron este jueves durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Chinchilla reiteró que su voto fue en contra de que se aprobaran las modificaciones. “Tenía que dejar en contra mi postura sobre esta situación. Estamos hablando de un tema muy delicado, es una reforma al Código Penal y eso necesita mucho análisis”, resaltó.

Mi voto fue en contra de los Decretos aprobados ayer por @CongresoGuate por lo que usaré los mecanismos legales para que no se haga realidad pic.twitter.com/5JSWxw46rF

De igual forma, Chinchilla dio a conocer que hoy ha tenido comunicación vía telefónica con algunos diputados.

“Los he llamado, he tomado la iniciativa de hablarles. Muchos diputados que ayer estaban motivados con la aprobación del decreto, hoy están muy preocupados, buscando una salida. Les he llamado a la reflexión para que puedan acompañarme y enmendar este trámite”, señaló.