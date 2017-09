"El Taquero" y su pareja siguen a la espera de que les autoricen contraer matrimonio

La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo, rechazó hoy que el condenado narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias "el Taquero", y su conviviente Sara Cruz, también detenida, se casen en la cárcel Matamoros.

"No me opongo al matrimonio, pero el Sistema Penitenciario no tiene los equipos y el protocolo de seguridad para trasladar a Cruz desde la zona 18 a Matamoros", señaló la togada.