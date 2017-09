Jimmy Morales: "Hijo mío, saldremos bien. La verdad nos hará libres"

El presidente Jimmy Morales participó este martes en la reinauguración de la Plaza España, en la zona 9 capitalina, actividad en la cual pronunció un discurso en el que hizo referencia a un pasaje de la historia de España.

El mandatario relató que tuvo la oportunidad de observar el Alcázar de Toledo, una fortificación ubicada en la ciudad de Toledo, localizada en Madrid, España.

El coronel José Moscardó utilizó esa edificación como punto defensivo durante la guerra civil de 1936-1939. Y según el mandatario, el hijo del militar fue secuestrado como medida de presión para que se rindiera y amenazaban con fusilarlo.

Pusieron al hijo al teléfono y él le dijo a su padre que si no se entregaba el alcázar lo matarían. Entonces el padre expresó: “pues muera como hombre hijo, que el alcázar de Toledo no se rinde”, refirió Morales.

De igual forma, invitó a la población a analizar si esa historia era parecida a alguna que se está viviendo hoy en Guatemala.

“Si Guatemala es digna de ser apoyada, yo soy el primero en dar un paso al frente y digo: hasta la muerte si es necesario”, afirmó Morales.

Cabe recordar que el hijo del mandatario, José Manuel Morales, se encuentra enfrentando un debate oral y público por el caso Botín Registro de la Propiedad, en el cual también están sindicado su hermano, Samuel Morales. Ambos estarían implicados en un fraude cometido en el Registro General de la Propiedad.

Por aparte, Morales indicó que le recordaría a la población guatemalteca la razón por la cual está en política.

“Hace algunos años publiqué un video donde hacía referencia que mi familia y mis amigos me decían que no me metiera a política porque iba a correr el riesgo de perder mi nombre, mi carrera y mi reputación. Y que si no me alineaba corría el riesgo de que me quisieran quitar del camino o que incluso me quisieran eliminar”, dijo el presidente.