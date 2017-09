Contraloría enviará auditores al Ministerio de Defensa por pagos a Morales

La Contraloría General de Cuentas designó personal para recabar información sobre los cheques que se le han girado mensualmente al gobernante por un monto de Q50 mil como "bono extraordinario de responsabilidad", desde enero de este año.

De conformidad con el artículo 232 de la Constitución Política de la República, la Contraloría nombró personal para buscar información relacionada con el tema.

Los auditores deberán elaborar un informe circunstanciado con las observaciones

El director de prensa del Ministerio de la Defensa, Óscar Geovanny Pérez Figueroa, dijo que el pago está en ley y se da desde inicios de este año. Sin embargo, desconoce por medio de qué acuerdo se autorizó.

Además agregó que “es situación regularizada por medio del sistema bancario y puede ser verificada por medio de la Superintendencia de Bancos, la IVE y la Sat, no es una situación que se esté dando fuera de la ley”.

A las 16:00 horas, brindará una conferencia de prensa, para aclarar las dudas sobre el tema.

En la Ley Constitutiva del Ejército, el único artículo que se ha encontrado al respecto es en el capítulo 2, artículo 14, numeral 5, donde se indica que se debe “conceder pensiones extraordinarias al Comandante General del Ejército”; no obstante, no especifica si tiene que ser mensual, tampoco si es cuando el Presidente esté en funciones.

Según varios entrevistados, ese pago no se había efectuado antes con ningún exmandatario.

El Ministro de Defensa durante el gobierno de Óscar Berger, Cecilio Leiva, dijo que no se recuerda que se haya dado un bono al mandatario de turno.

“Le soy honesto, no se hacía nada de eso (entregar un cheque por bono al presidente por parte de esa cartera) no recuerdo se haya entregado un ‘bono’ al mandatario de la república, no me recuerdo que haya pasado”.