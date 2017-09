Atacan a balazos a piloto de camión recolector de basura en la zona 6 de Mixco

"No dijeron nada, solo se paró un carro y nos dispararon", comentó el ayudante de Peter Felicito Concoba Marroquín, de 24 años, quien resultó herido por ser atacado a tiros mientras conducía su camión recolector de basura en el bulevar El Caminero y 10a. calle, en la zona 6 de Mixco.

La jornada laboral la iniciaron a las 2 de la mañana, y cuando regresaban, un vehículo negro se estacionó y sus ocupantes dispararon en repetidas ocasiones en contra de Peter Felicito.

"Yo me había bajado del camión y cuando escuché los disparos me tiré al suelo", dijo Erick Pineda, ayudante del piloto.

Según comentaron algunos pilotos, ellos no pagan extorsión y no descartan que el ataque haya sido una advertencia para cobrar una cuota semanal. Sin embargo, no les dieron algún teléfono para tener comunicación.

Herido

Personal de la segunda compañía de los Bomberos Voluntarios atendió la emergencia y trasladó a Concoba Marroquín a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Mario Cruz, vocero de los socorristas del casco negro, informó que presentaba un disparo en la pierna, otro en el brazo y un tercer balazo en el abdomen.

Fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen y embalaron cinco casquillos de bala que quedaron en el lugar, los cuales serán enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su análisis balístico.