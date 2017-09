Schaad: "Excontadora del partido FCN-Nación rechazó medidas de seguridad"

Ana Gloria Pérez Monterroso, quien laboró como contadora de la organización política FCN-Nación, no aceptó medidas de seguridad luego de que se presentara de forma voluntaria al Ministerio Público a declarar, dijo Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, luego de ser interrogado por la comisión pesquisidora que tiene a su cargo el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.

"No es un invento de la Fiscalía, no es un invento del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hasta el día de hoy es financiamiento del partido es anónimo", dijo Shaad y afirmó que no se investigaba al mandatario, sino al partido FCN-Nación.