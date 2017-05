Estudiante guatemalteco cuenta su difícil camino para graduarse en EE. UU.

Miles de estudiantes en Palm Beach se graduaron esta semana. Muchos de ellos han trabajado muy duro para obtener el anhelado diploma, incluso, miles han tenido que viajar miles de kilómetros para ello, Orlando Morales Lopez, de 19 años, es uno de ellos.

Orlando recién se graduó de High School (secundaria). Nació y creció en Guatemala y tuvo que dejar la escuela cuando cursaba sexto grado para ayudar a su familia trabajando en granjas locales con su abuelo.

Cuando su abuelo murió, decidió irse para Estados Unidos para buscar una mejor educación y con ello poder seguir ayudando a su familia. “Decidí venir aquí en búsqueda de un mejor futuro”, indica en la entrevista.

Llegó a Estados Unidos a la edad de 16 años y solamente hablando su idioma maya natal. Comenzó en el noveno grado a esa edad y ahora se gradúa como un estudiante con honores.

“Al principio no quería ir a la escuela porque no entendía nada. No podía entender a nadie y no me entendían”, dice Morales.