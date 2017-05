Presidente Jimmy Morales: "Sí, sigo siendo un hombre de a sombrero"

El próximo mes habrá una reunión de alto nivel con autoridades del gobierno de Estados Unidos, incluido el vicepresidente, Mike Pence. Hay expectativa en la comunidad migrantes. ¿Qué espera de ese encuentro? ¿Qué tan dispuesto está a ceder a la propuesta que haga Estados Unidos?

El año pasado solicité cuatro veces el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para Guatemala y también un permiso temporal de trabajo. Estamos trabajando en una propuesta migratoria para que se les garantice a los connacionales trabajar, incluso cuando no regularicen su situación, para que tengan acceso a empleo, siempre y cuando cumplan con las leyes de ese país y paguen sus impuestos. Nos está apoyando la Cancillería y el comisionado Acisclo Valladares, que está dirigiendo el plan de la Alianza para la Prosperidad. Creemos llevar una propuesta que nos pueda ayudar a interceder por los guatemaltecos que residen en Estados Unidos. En el tema de seguridad hemos dado claras evidencias de que somos los mejores aliados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Muchos se preguntan, ¿por qué llora el presidente?

Por la muerte de un amigo, por el sufrimiento de su pueblo, porque tiene un alto compromiso con la necesidad de mucha gente que tiene altas expectativas de que se puedan cambiar temas de fondo del país. Han sido dos veces que públicamente he manifestado esta emoción. Una fue una actividad en la que se habló de la necesidad de tocarnos el corazón todos los guatemaltecos y encontrarles solución a problemas como niños que se mueren por falta de alimentos. Sería anormal no conmovernos cuando hablamos de estos temas. La segunda, por la muerte de un amigo.

¿Se sigue considerando un hombre de a sombrero?

Sí, un hombre de a sombrero. Gracias a Dios, el poder no es algo que pueda cambiar la conducta que siempre he tenido. Considero seguir siendo como ciudadano el mismo Jimmy Morales que se dispuso ser presidente.

¿Qué extraña de “Neto”?

De la vida artística se extraña… poder decir las cosas sin pensar qué es lo políticamente correcto. Cualquier personaje te permite comunicar con sátira y con ironía, mientras que desde la presidencia se deben guardar muchas posturas y corduras, pero tal vez esa libertad de expresión se extraña.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de su gestión?

No podría mencionar uno. A veces nos olvidamos cómo tomé el país. Sin medicinas, con huelga de médicos, sin dinero para pagar sueldos. Hay situaciones que no parecen tan grandes, pero llega a la desesperación de la persona que busca hacer las cosas de la mejor manera.

Recientemente ha vivido momentos difíciles debido a la situación legal de uno de sus hijos y su hermano, ¿Cómo es la relación con su familia?

La bendición más grande que tengo es mi familia. Tengo una esposa formidable, unos hijos realmente fuertes, una madre con la que Dios me ha premiado. Hermanos, “Sammy”, es tal vez al hombre que más admiro. Si de algo puede estar segura Guatemala es que la familia presidencial está unida.

¿Cómo es su relación con la iglesia? ¿Cómo está su fe?

De manera regular tengo más de 20 años de no asistir a una congregación; sin embargo, es más que evidente que no la niego. Creo plenamente en Dios. Crecí en una iglesia evangélica bautista y estudié cuatro años en el Seminario Teológico Bautista. Siendo presidente he visitado algunas congregaciones, algunos domingos digo: “Flaquita” (así llama a su esposa y primera dama Patricia Marroquín), vamos a la iglesia”. Mi fe es inquebrantable, cada día crece más. Creo que lo necesito para salir adelante.

¿Qué pueden esperar los guatemaltecos del presidente Jimmy Morales durante el resto de su gestión?

Lo que prometí: servicio. Si algo puede esperar Guatemala de Jimmy Morales es su vocación de servicio.

Si tuviera cara a cara a Donald Trump, ¿qué le diría?

Necesito un permiso de trabajo para los guatemaltecos que viven en Estados Unidos.

¿Su película favorita?

No tengo una, pero puedo dar algunas referentes. Una que me ha gustado mucho es “La lista de Schindler”. En cuanto a clásicos, “Doctor Zhivago” es fabulosa. También está “Siete pecados capitales”, que es muy interesante. En cuanto a comedias me ha gustado mucho “Truman Show”, una excelente obra de arte y con un mensaje inspirador. De películas raras está el “El curioso caso de Benjamin Button”. En cuanto al cine nacional me gusta “Un presidente de a sombrero”, “Repechaje” y las de “Nito y Neto”.

¿Reguetón o música banda?

Realmente ninguna de las dos. Me gusta la balada.

En qué ha cambiado la vida de los guatemaltecos desde que Morales asumió la presidencia

Seguridad

“Creo que la seguridad de los guatemaltecos ha mejorado bastante, pero todavía estamos en niveles que realmente son muy alarmantes. Este año es el de menos incidencia criminal y homicida de los últimos diez años. Pero sí, tenemos mucho por hacer”.

Economía

“Se ha mantenido la inflación, pero la economía se ha visto afectada, no tan drástica, pero debemos mejorar en algunos temas de competitividad y de

productividad. También nos afecta en el contrabando que la moneda en México (el peso) se ha devaluado frente al dólar”.

Salud

“Ha habido mejoras, sobre todo en los hospitales. Se ha mejorado en el abastecimiento de los medicamentos. Este año queremos reestablecer la infraestructura y poco a poco veremos cambios. Creo que se ha logrado estabilizar el tema hospitalario a nivel nacional”.

Educación

“Hay cambios sustanciales y me refiero al cumplimiento de temas. El año pasado en promedio se cumplieron 177 días de clases. Esperamos que este año se cumplan los 180 días y para eso seguimos en pláticas con los maestros. También se ha garantizado las refacciones escolares”.

Trabajo

“En desarrollo no hemos logrado incidir fuertemente. Se han llevado varias ferias de empleo en la Ciudad de Guatemala y en algunos departamentos, pero comparado con la necesidad aún hace falta mucho por hacer. Esperemos que durante el último semestre del año podamos mejorar”.

Galería