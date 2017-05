ENTREVISTA. Fiscal Thelma Aldana: "El presidente ha de estar molesto conmigo"

La mujer que tiene tras las rejas a decenas de funcionarios y exfuncionarios señalados en diversos casos de corrupción inicia su último año de gestión al frente del Ministerio Público. Thelma Aldana se siente segura y confiada en Dios. Comparte que “es una trabajadora más” que dejará avanzados “los procesos importantes”.

Durante uno poco más de 30 minutos la abogada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia atendió a Publinews en su oficina. Destacó que la “gran” debilidad de la Fiscalía es contar con sedes solo en 34 de los 340 municipios del país. “Lo ideal sería tener como mínimo en la mitad”, se refirió.

Aldana extraña los momentos en que compartía con sus hijos en algún restaurante. Ahora no puede hacerlo porque está amenazada de muerte. Con su equipo pudo desbaratar un plan para asesinarla que surgió “de los integrantes de la estructura del caso La Línea”.

La fiscal general mencionó que respeta al presidente Jimmy Morales y no deja a un lado un momento incómodo debido a que sus familiares (“Sammy” y José Manuel, hermano e hijo) están señalados en el caso “Botín en el Registro de la Propiedad”.

Aldana no piensa en participar en la política y está agradecida por las muestras de apoyo en el interior del país. Asegura que para participar como candidata se “requiere mucho dinero” y no lo tiene. Además, asegura entender poco a los partidos políticos vigentes. Ha dicho que “será oposición” y una observadora constante cuando deje el cargo el próximo año.

Foto: Oliver de Ros

Inicia la recta de su mandato como fiscal. ¿A qué grandes temas le dará prioridad?

Lucha contra la corrupción, contra las extorsiones, la criminalidad en general y el fortalecimiento, que es el más importante. En el país tener solo 34 fiscalías para los 340 municipios es grave. Esa ausencia se le reclama al gobierno y al Estado porque se requiere un fondo especial, una parte de presupuesto para tener en al menos 200 municipios con mayor criminalidad y más habitantes.

En una charla mencionó: “Entre más enemigos tenga un fiscal, quiere decir que hace bien su trabajo”, ¿Cuántos enemigos tiene la fiscal?

Tengo muchísimos enemigos. Es el crimen organizado sin lugar a dudas, no puedo decir los nombres.

Su atentado vino de los involucrados del caso La Línea.

No tenemos con certeza el nombre de la persona. De acuerdo a métodos especiales mi atentado vino del caso La Línea, aunque no fue el expresidente Otto Pérez ni la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

En los últimos años ¿Cuánto ha sido el aporte de la CICIG?

Recibimos 400 mil denuncias al año, en eso no interviene la CICIG. Otros casos los llevamos con el comisionado (Iván Velásquez). Trabajamos como un equipo, no le puedo decir que nosotros trabajamos el 80 por ciento y ellos el 20% o al revés. Somos un equipo y nos dividimos tareas aunque no pueden actuar solos. El litigio lo dirigimos nosotros y la CICIG es querellante, pero antes de una audiencia se prepara lo que se va a hacer.

Sin la ayuda de Velásquez se pudieron haber destapado los grandes casos.

Se la replanteo. ¿Será que la CICIG sin el Ministerio Público hubiera podido?

En su informe mencionó “estar mejor preparados” para enfrentar estructuras criminales. ¿Es tiempo ya de decir “muchas gracias a la CICIG”? ¿Traspaso de habilidades?

Hace falta el fortalecimiento en el interior del país. Tenemos que estar fuertes en todo el país.

Las reformas a la Constitución están estancadas en el Congreso. El magistrado Nery Medina mencionó su interés. Francisco de Mata de la Corte de Constitucionalidad no se ha pronunciado. El presidente del Organismo Legislativo Óscar Chinchilla, no ha podido avanzar y el presidente Jimmy Morales no empuja.

En este momento es el Congreso. Definitivamente. Media Guatemala pude decir, contradecir y apoyar pero son los diputados.

¿A qué se debe ese freno? ¿Están esperando el caso Odebrecht y los próximos antejuicios?

No sé. No lo creo. Ellos tendrían que responder. Desconozco qué están esperando. Cada diputado tiene que explicar estoy de acuerdo por esto o no lo estoy por lo otro.

Fiscal, las cárceles siguen siendo un “gran” muro de estructuras, el más difícil de derribar. Se fugan reos, asesinan reos (como el capitán Byron Lima). En su caso, ¿qué arrojan las investigaciones. ¿A dónde apuntan?

Hay diversas investigaciones. La fuga de “la Patrona” (secuestradora Marixa Lemus) está en curso. La muerte de Byron Lima está avanzada, es importante y la CICIG nos apoya.

En su informe el presidente Morales ¿confirmó su participación una hora antes?. Además, no se mostró el caso “Botín en el Registro de la Propiedad”. A usted la aplaudieron de pie y el gobernante se le notó distanciado.

El presidente confirmó a las 8:30 horas su participación. Pregunté un día antes y me dijeron que solo faltaba el gobernante. Si me aplaudió o no, la verdad no lo pude ver. En cuanto a la proyección de los casos no seleccioné lo que se proyectó, lo hizo un equipo técnico. Pedí que incluyeran el módulo de denuncias y medida sustitutiva. Los casos solo fueron una muestra y forman parte de las 48 estructuras y acá está en el tercer informe de labores.

¿Cómo está su relación con el gobernante por la acusación a sus familiares?

Entiendo que es un ser humano y que es su hijo y su hermano. Ha de estar molesto conmigo, puede ser que esté molesto, pero en mi caso, para nada. Es el presidente del país y lo respeto. De mi parte es otro caso más y claro, entiendo la parte humana, pero es mi trabajo.

La semana pasada compartió: “Gracias a Dios entrego el cargo en mayo de 2018”, hizo alusión a que “no sería reelecta”, para mencionar que es el presidente Morales quien hace el nombramiento.

Se lo firmo, si usted quiere se lo firmo, no me voy a postular para la reelección. Fui nombrada para un periodo de cuatro años. Creo que un fiscal general debe luchar por permanecer ese tiempo no por aferrarse al cargo. Tengo lista mi renuncia todos los días. Puedo hacerlo si alguien con la calidad moral para pedírmelo lo hace o en cualquier evento que se pueda presentar, uno nunca sabe. Estoy lista para renunciar, no tengo algún problema, pero debo estar los cuatro años. Soy la fiscal once y debería ser la cinco. Quiere decir que el presidente de turno quita a fiscal y es una mala práctica. No aferrarse uno al puesto, si la Constitución nos dice cuatro años, que se cumpla y se respete.

¿Qué hará el 18 de mayo de 2018 cuando deje el cargo?

De eso hablé con el jefe de seguridad y le hice una broma. Dentro de un año a saber con quién va a venir usted acá. No tengo ni la menor idea de lo que voy a hacer. Estoy consciente que ya tengo que pensar en eso, qué voy a hacer. No sé. Siempre mi proyecto fue que iba a ser docente. Durante varios años estuve en dos cursos de postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando entré como fiscal, me quedé con un solo curso. Si fuera millonaria daría la clase ad honorem.

Fuera del país.

Lo más lejos que puedo llegar es a Tapachula. ¿Con qué dinero? Una persona joven va a trabajar en cualquier lado, pero también pesan los años. No tengo ni la menor idea en qué voy a hacer. Lo que sí se es que Dios nunca me ha desamparado y en algo voy a estar. Claro, si estoy viva. (rie)

Nos compartió que había pensado en “ser oposición”.

Lo dije en el contexto del país. Seguro voy a estar fuera del Ministerio Público. Eso es un hecho. En dónde y haciendo qué, eso no lo sé, pero así como empecé hace años de conserje de un juzgado, desde ahí voy a estar siempre viendo a la Fiscalía. Sé los casos que voy a dejar avanzados y las investigaciones.

En algunos círculos la ven ya como la próxima presidenta del país. ¿En el futuro, se atrevería a participar en un cargo de elección popular?

Para participar en política y en una campaña se requiere de mucho dinero y de un partido y no tengo ninguna de las dos cosas.

Pero sí tiene el soporte y en el interior la conocen.

Lo que entendí es como un candidato no trabajó durante una campaña política. Porque recibían financiamiento ilícito. Así es y lo tengo en una investigación. Así cualquiera no trabaja. Quienes tratamos de sobrevivir día a día con nuestros ingresos no se podría.

El tema de política, descartado.

No hay cómo participar. Además, no entiendo cómo funcionan los partidos políticos.

Para participar en política y en una campaña se requiere de mucho dinero y de un partido y no tengo ninguna de las dos cosas”. Fiscal general al aclarar que no le interesa participar en un cargo de elección popular.

No me voy a postular para una reelección al frente del Ministerio Público. Estoy segura y se lo firmo. Fui nombrada para un periodo de cuatro años”. Aldana cuando compartió que su cargo terminará el 18 de mayo de 2018.

Respuestas rápidas

¿Cómo es un día habitual de la fiscal?

Lo único que le puedo decir es que casi les doy los buenos días a los de seguridad. Los tengo en todos lados. Me duermo en el carro con toda la tranquilidad. Reviso el teléfono y la paso tranquila.

¿Qué extraña de hace diez años?

Ir al cine con mis hijos. Salir a comer con ellos. Ahora voy sola a un restaurante por si algo va a pasar. Hace poco, como soy fanática del Barcelona, estuve un sábado sola en un restaurante para ver un partido.

¿Qué género recomienda en el cine?

De terror y de miedo no. Ya hay mucho. La comedia me encanta. También recomiendo las de ciencia ficción.

¿Comida?

Como de todo. Mis favoritos son los chuchitos.

¿Libro?

El origen de la familia la propiedad privada y del Estado (escrito por Friedrich Engels 1884). Nos refiere cómo la mujer fue sometida.

¿Deportes?

El baloncesto. Ahora disfruto el béisbol. Le cuento, si pudiera soy capaz de ver las tres, cuatro o más horas de un juego. Además me encanta el futbol.

¿Mascota?

Perros. Tengo dos. “Toby”, de raza Shih Tzu y “Bruno”, uno de raza Pomerania.

¿Quién viste a la fiscal? ¿Cuál es su consejo de belleza?

No tengo a nadie a quien consultarle. Uno debe vestirse a su gusto. Me siento bien, no estoy en un concurso de belleza.