¿Te gustan los gatos? El Ministerio de Relaciones Exteriores dará unos en adopción

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) busca a personas que quieran adoptar a nueve gatos que desde hace seis meses hicieron de la Cancillería un lugar para vivir.

El anuncio se hizo en la cuenta de twitter donde se explica que los mininos se han reproducido mucho y no pueden cuidarlos.

Tras la publicación cuatro personas se interesaron en adoptar y se espera que el viernes 26 de mayo sean entregados a sus nuevos dueños.

Los gatos se mantienen caminando y jugando por el área de mantenimiento y en el parqueo del Minex.

— MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) May 19, 2017

¡RT! Amiguitos hicieron del Minex su hogar, se han reproducido mucho y no podemos cuidarlos. Buscamos padres responsables que adopten 🐱 DM pic.twitter.com/34pTc2eTqj

Hace seis meses una pareja de gatos llegó a regalarse al edificio del Minex. En el lugar empezaron su vida reproductiva y criaron a 12 felinos. El Minex al ver que la cantidad de mininos aumentaba decidió hacer una convocatoria de adopción interna.

Lourdes Ramírez, trabajadora de la Cancillería, atendió a la convocatoria y adoptó a dos gatos y asegura que ambos se han adaptado muy bien.

Lo adopté porque dónde me encontraba me saludaba y me seguía. Sentí que buscaba cariño y un hogar, efectivamente así era. Jagger llegó a casa el 11 de febrero y ha sido un maravilloso compañero para nuestro perrito Argos, un Bull Dog Inglés, que tiene a un inseparable amigo”, dijo Ramírez sobre uno de sus gatos.