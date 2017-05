Thelma Aldana: “Necesitamos una reforma constitucional para fortalecer el sistema de justicia”

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, fue la invitada este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

La funcionaria expresó la necesidad de que se aprueben reformas constitucionales en el sector justicia. Asimismo, mencionó los avances que se han tenido durante su gestión al frente de la referida institución y reiteró su disposición de continuar trabajando en la lucha contra la corrupción e impunidad.

De acuerdo con Aldana, quien ayer presentó su tercer informe anual de gestión, solo en el período 2016-2017 se salvaron 655 vidas como resultado de la utilización de métodos especiales de investigación.

Añadió que con el apoyo del Ministerio de Gobernación se “ha logrado que Guatemala baje su índice de homicidios a nivel internacional”.

Sobre el caso de amenazas en su contra, explicó que eso es algo “irrelevante”, y que está sabida de los riesgos que corre; sin embargo, dijo que “hay temas más importantes que el suyo”.

Según #EUFiscalGeneral Thelma Aldana prefiere que la ataquen a ella en lugar de salir a matar a una persona. pic.twitter.com/KJhzf0GPZI — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 17, 2017

En otro tema, recordó que en ese mismo período fueron desarticuladas 48 estructuras criminales que se dedicaban a sicariato, extorsiones, corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otras.

Reformas constitucionales son necesarias

A criterio de la fiscal general, si no se aprueban las reformas constitucionales “pierde el país, no pierde el Ministerio Público”.

De acuerdo con Aldana, si no avanza este tema, no será un revés para esa institución, sino para Guatemala en la medida en que no se logre separar la política de la elección de Corte de Apelaciones.

“Los magistrados de esta Corte deberían ser producto de una carrera judicial fortalecida con un sistema disciplinario y de evaluación de desempeño, y no que sea el Congreso quien los elija”, señaló.

Y sobre los cometarios de quienes creen que el Consejo de Administración Judicial se convertiría en un “súper poder”, Aldana dijo que no es así, que ese tipo de comentarios se dan por la desinformación que existe.

“No podemos privilegiar el ejercicio del quehacer administrativo en instituciones de justicia, sino que se debe privilegiar la jurisdicción y que los jueces se dediquen a sentar jurisprudencia en el país”, dijo Aldana.

Añadió que lo que se pretende con la creación del referido Consejo es administrar los recursos del Organismo Judicial (OJ), de los cuales el 80 por ciento se utiliza para pagar salarios, según explicó.

“Hay muchas sentencias que dictar, ese poder del OJ nadie se lo está quitando”, mencionó la fiscal. Y reiteró que “necesitamos una reforma constitucional para fortalecer el sistema de justicia”.

Aldana mencionó que se hizo una propuesta que ha sido mejorada a través de enmiendas que han presentado los diputados al Congreso de la República.

Además, tomando en cuenta que no existe el apoyo necesario en el Legislativo para la aprobación del proyecto, afirmó que incluso ha pensado que quizá el próximo Congreso que tenga Guatemala va a poder analizar, discutir y presentar una propuesta que pueda avanzar.

“Ojalá un día se logre entender la necesidad. Si hemos esperado 10 años podemos esperar otros 2 o 3 años más”, indicó.

¿MP y CICIG responden a una justicia selectiva?

Con relación a señalamientos de que el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) responden a una justicia selectiva, Aldana expresó que no puede ocurrir eso porque no buscan a personas ni a partidos políticos, sino que son los hechos los que dan las líneas de investigación y los llevan a las personas.

“No hay una justicia selectiva, no se puede. Lo que hay son hechos, hechos que dan lugar a investigaciones, y de estas surgen personas, y estas en muchos casos pertenecen o han pertenecido a partidos políticos”.

Thelma Aldana #EUFiscalGeneral indica que el MP sirve a intereses de los guatemaltecos. pic.twitter.com/sxolwLHhTN — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 17, 2017

Situación de casos judiciales

Thelma Aldana consideró que el hecho de que un juez dictara la clausura provisional en el proceso contra los hermanos Valdés Paiz, sindicados en el caso Rosenberg, no es un revés para el MP, pues a los tribunales se va a discutir si un caso procede o no.

Acerca de que algunas personas señalan al MP de que exista lentitud en los diferentes procesos, Aldana explicó que es el ente que dicta las sentencias el que debe responder, es decir el OJ, pues la institución que ella dirige es la encargada de investigar.

Mencionó que, por ejemplo, en el caso La Línea, ha sido reprogramada seis veces la audiencia de etapa intermedia “y no corresponde al MP su agilización”.

Por aparte, negó que el MP sirva a intereses extranjeros y dijo que se puede comprobar que su servicio es para los guatemaltecos. Agregó que ella cuenta con un plan estratégico de funcionamiento de la institución y que los cooperantes se alinean al mismo.

Sobre el caso Botín Registro de la Propiedad, que involucra al hijo y al hermano de Jimmy Morales, Aldana indicó que “hasta este momento las investigaciones del Ministerio Público no llegan al Presidente”.

Por aparte, se refirió a que ya existen líneas de investigación por el tema del Transurbano, aunque no dio más detalles sobre el tema.

De igual forma, se le consultó sobre si existía abuso de la prisión preventiva y dijo que: “Hay casos importantes que deben ser ejemplo para la población y evitar que Guatemala siga siendo un país gobernado por la corrupción”.

“Es la etapa en la historia del país en la que debemos de ser drásticos”, indicó.

Reconoce respaldo

Aldana resaltó que es hasta en este gobierno, a cargo de Jimmy Morales, cuando el MP ha recibido “el mayor respaldo de todos los Gobiernos de la historia del país”.

Añadió que ella se ha dedicado a fortalecer cada día la institución y que cuando deje el cargo de fiscal esta quedará fortalecida.

Y sobre su relación con el mandatario, la fiscal dijo: “siempre he manifestado mi respeto total para quien ejerce la Presidencia en mi país”.

Según #EUFiscalGeneral Thelma Aldana "MP queda fortalecido a su salida de la institución". pic.twitter.com/dAR32oZIJY — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 17, 2017

Casos de abusos en Hogar Seguro

Sobre el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrido el pasado 8 de marzo, Aldana explicó que hasta ahora se están presentando los testimonios de las menores sobrevivientes porque hacía falta esperar la opinión de psicológos.

En tanto, recordó tres casos en los cuales se vio involucrado ese centro para menores. Uno de ellos es el de un albañil que intentó violar a una niña interna en el lugar, por lo cual fue condenado a 15 años de prisión.

El segundo, es el de una de las internas que mató a una de sus compañeras, hecho por el cual ya hay una condena. Según indicó, “la niña que estaba en abrigo se convirtió en niña en conflicto con la ley penal y fue derivada a otro centro”.

El tercero, es un caso que en la actualidad se ventila en tribunales, y se refiere a dos profesores del Hogar que supuestamente cometieron abusos contra las niñas. El MP ya presentó la acusación y el juez les dictó a los sindicados una medida sustitutiva, se está ahora en ofrecimiento de prueba, afirmó.

Véliz aprobó pruebas de confiabilidad

Con relación al tema de la querella presentada contra Mayra Véliz, secretaria general del MP, la fiscal general dijo que en ese caso se presentó una

Además, recordó que cuando decidió nombrar a Véliz en ese cargo le puso una única condición: que aprobara la prueba del polígrafo, y así ocurrió, “superó todas las pruebas de confiabilidad”, según Aldana.

Aldana explicó que el MP no se está negando a investigar, sino que accionó legalmente porque se opone a la decisión del juez de obligar al fiscal general a nombrar un fiscal especial que realice las pesquisas, esto en defensa de la independencia de la institución.