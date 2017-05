“A Visa for José” Novia de guatemalteco “abusado por su padre” lucha por evitar que sea deportado de EE. UU.

Durante 15 días, José González Ochoa recorrió el desierto mexicano, con los pies sangrando, camino a Estados Unidos. Para ese entonces, tenía 13 años e iba acompañado de su padre, un hermano menor y otros migrantes.

González había vivido con sus abuelos, que se hicieron cargo de él cuando sus padres emigraron a Columbus, Ohio. Su padre, José González, se vino cuando él tenía dos años y madre lo hizo al año siguiente.

“Un día mi padre me llama y me dice que me iba a traer a Estados Unidos”, cuenta González Ochoa al relatar su reencuentro con un hombre que era prácticamente un extraño. “A los pocos meses fue a Guatemala y me dijo, ‘nos vamos’”.