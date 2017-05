VIDEO. Abogado asegura que no es culpable por fuga de "la Patrona"

Durante una serie de allanamientos fue capturado Byron Manuel Santos Galindo, abogado de “la Patrona”, en su residencia ubicada en ruta al Atlántico, zona 18 y trasladado a Torre de Tribunales para que le sean notificados los motivos de su detención.

La Policía informó que en la casa del detenido fueron localizados 50m mil 862 dólares, por lo que lo señalan del delito de lavado de dinero.

Santos Galindo asegura que el solo hizo un análisis del caso y le explicó a su clienta las opciones que tenía.

Sobre los más de 50 mil dólares que le decomisaron en su casa dijo que “no es una cantidad grande. Voy a demostrar el origen”.

“Mi familia se asustó; desde la 1 de la madrugada me tienen aquí. No me he bañado”, se quejó y aseguró que quedará libre.